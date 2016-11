Herzerwärmend, aber nicht rührselig

Reichlich Beifall gab es nach der Premiere der 1983 im Londoner Tricycle Theater uraufgeführten Satire "Der Messias" des britischen Autors Patrick Barlow in den Kammerspielen im Mainfranken Theater Würzburg für das Schauspielensemble mit Toomas Täht, Tjark Bernau und Miriam Morgenstern und das Regieteam.

Ausgerechnet Regisseur Herbert Schäfer bekam diesen nicht mit, weil er am gleichen Abend als Schauspieler in "Ich Zarah oder das wilde Fleisch der letzten Diva" auf der Bühne im Großen Haus aktiv war. Weil zufällig dort gerade Pause war, wäre ein Kurzauftritt beim Schlussapplaus ein weiterer köstlicher Gag gewesen. Doch auch so fühlten sich die Zuhörer bei dem Bravourstück der beiden Erzkomödianten Bernhard (Toomas Täht) und Theo (Tjark Bernau), als Kleinstbühne mit leeren Kassen an die Aufführung der Weihnachtsgeschichte um Jesu Geburt zu wagen, prächtig unterhalten. Von Anfang an soll die mit ihnen befreundete Sängerin Frau Timm für vorweihnachtliche Stimmung sorgen; nur zu dumm, dass diese erst verspätet eintrifft. Mit viel Eifer haben Theaterdirektor Theo und sein Assistent Bernhard sämtliche Rollen wie den Erzengel Gabriel- selbstredend mit weißen Flügeln-, den Zimmermann Josef und seine Maria, die Heiligen Drei Könige, die Hirten, König Herodes, Römer, Gottvater, das Jesuskind und bellende Kamele, Schafe und Esel unter sich aufgeteilt. Selbst die Ankunft des Messias wollen die beiden Schauspiel-Anfänger mit heiligem Ernst zeigen. Mit inbrünstiger Feierlichkeit, gewürzt mit britischem Humor, entwirft das Duo gestenreich das Szenario mit den Anfängen der christlichen Kultur und beschwört vor einem leuchtend umrahmten Herzen das Jahr Null herauf.

Dass Theo und Bernhard in den zwei Jahrzehnten, die sie miteinander schauspielern, eine Art Hassliebe verbindet, führt zu einem handfesten Streit hinter den Kulissen, bis sich dann beide mit blutigen Nasen wieder zusammenraufen. Der unbeholfene Versuch, einen Gladiatorenkampf zu inszenieren, wird zum Fiasko. Bei dem Streit zwischen der vom ewigen Nähen von 30 Meter langen Tempelvorhängen frustrierten Maria und dem bräsigen Josef bleibt kein Auge trocken; später sorgt ein depressiver Anfall von Theo für Erheiterung. Recht früh darf auch das Publikum als Volk von Nazareth lautstark gegen die Fremdherrschaft aufbegehren. Entspannung vom grotesk-komischen Geschehen, bei dem auch die in OP-Kleidung gespielte Entbindung Marias vom Messias, dem Retter der Welt, nicht fehlen darf, verschafft die als "Running Gag" zur Unzeit ins Geschehen platzende Opernsängerin Frau Timm. die von Miriam Morgenstern ansehnlich und mit wohltönendem Gesang gespielt wird.

Das Bühnen- und Kostümbild, das ganz auf die rasanten Wechsel von Kleidung und Requisiten abgestimmt ist, schufen Anika Wieners und Veronica Silva-Klug Wem im vorweihnachtlichen Trubel und Christbaumgeklingel nach einer witzigen Komödie dürstet, ohne dass ihm die Vorfreude auf das Fest genommen wird, der ist bei diesem herzerwärmenden, absolut nicht rührseligen 80-Minuten-Spaß goldrichtig aufgehoben.