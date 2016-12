Heiter-beschwingter Auftakt

Die Stuttgarter Saloniker gastieren am Sonntag, 8. Januar, in Wertheim und Bad Mergentheim.

Mit konzertanter Salonmusik vom Feinsten und einer atemberaubenden Programmvielfalt von Johann Strauss bis George Gershwin begeistern Patrick Siben und seine "Stuttgarter Saloniker" seit nun mehr als 25 Jahren ihr Publikum.

Im Neujahrskonzert bringen die Saloniker hautnah großartige Wiener Walzer, Operetten- und Opernfantasien zu Gehör, geschickt garniert mit kleinen Schmankerln aus dem musikalischen Schatzkästlein dieser einstmals so modernen Zeit des "fin de siecle".

Weiter überraschen sie mit Verrücktheiten der 20er/30er Jahre, als die Globalisierung schon soweit vorangeschritten war, dass in den Musikpalästen der Metropolen Latin und Jazz vibrierten. Hierbei präsentiert Patrick Siben Urfassungen typischer Piécen wie Tico-Tico oder Panama, die damals als sensationelle Spezialitäten Eingang in die europäische Konzertmusik gefunden haben. Der Abstand zwischen den Protagonisten auf der Bühne und dem Publikum im Parkett wird im Laufe der Veranstaltung zusehends kleiner und der Kapellmeister, der mitunter durch den Saal galoppiert, führt manche Publikumsnummer an, bei der die Konzertbesucher begeistert mitklatschen, -tanzen, -singen oder gar drauf pfeifen. Zu den Klängen der Petersburger Schlittenfahrt nehmen sie das Publikum mit auf eine Fahrt ins Umland und jeder kann mitentscheiden, was in den Picknickkorb gepackt wird. Wenn dann zum Champagner-Galopp auch noch die Sektkorken knallen, ist kein Halten mehr und das Konzert wird zu einem unvergesslichen Ereignis, einem heiter-beschwingten Auftakt ins neue Jahr.

Konzerte in der Region sind am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr in Wertheim in der Aula Alte Steige sowie am selben Tag um 15.30 Uhr im Kursaal von Bad Mergentheim. Karten für Wertheim gibt es bei den FN in Wertheim sowie in Bad Mergentheim ebenfalls bei den FN.