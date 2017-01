Heiße Rhythmen in einer eiskalten Winternacht

Im Zeichen von Blues und Boogie stand das erste diesjährige Aula-Konzert und zwar in Gestalt des renommierten Boogie-Pianisten Christian Bleiming, einem guten alten Bekannten, der sich mit seinen inzwischen vier Auftritten in die Herzen seiner Zuhörer gespielt hat. Witterungsbedingt waren an diesem frostigen Abend Mal weniger als gewöhnlich gekommen, um so dankbarer war der harte Kern der Fans für die Aufwärmung, die der gebürtige Münsteraner zusammen mit zwei Kollegen an Schlagzeug und Gitarre und einem sehr abwechslungsreichen, heißen Programm für sie parat hatte.

Übrigens war es das erste Konzert in einem Jubiläumsjahr, auf das Hanni Schifferdecker und ihre Mitstreiter vom Kunstkreis zu Recht stolz sein können. Vor nun 40 Jahren war die erst kürzlich noch als Teil von "Musikzauber Franken" besonders ausgezeichnete Reihe "Jazz in der Aula" vom 2003 verstorbenen Günter Schifferdecker ins Leben gerufen geworden und hat sich seitdem zu einem bei namhaften Musikern im In- und Ausland überaus beliebten Zentrum für traditionellen Jazz entwickelt. 250 bis 300 Konzerte, die in diesem Zeitraum abgehalten wurden, sprechen ja auch für sich.

Nun gut - für einen richtigen Boogie-Entertainer ist der wuschelköpfige Mittfünfziger nicht geschaffen, dazu ist sein Auftreten etwas zu spröde und unterkühlt, als Klassepianist jedoch ist der er eine Nummer mit seiner präzisen, kraftvoll kernigen und lapidaren Spielweise, die den toughen Kern dieser Musik, ihre unwiderstehlich rollenden Bässe und klirrenden Diskantfiguren prächtig herausmeißelt.

Dazu hat er sich zwei Kollegen, den Schlagzeuger Peter Samland und den Gitarristen Rainer Achterholt mitgebracht, die den typischen Bleiming-Sound so nahtlos groovend komplettieren, dass man den fehlenden Bassisten zu keinem Moment vermisst. Bei schnellen Nummern wie "TNT Swing" oder "Battin' the Boogie" ging ordentlich die Post ab, so lässig und druckvoll, dass die Fußsohlen von selbst mitwippten und dabei keinesfalls laut.

Die Überraschung des Abends war allerdings der Sänger, der für den ursprünglich angekündigten doch wegen eines Unfalls verhinderten Tommie Harris kurzfristig eingesprungen war: Ron Ringwood war hier vor ca. 16 Jahren(2000 oder 2001, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere) schon einmal aufgetreten und präsentierte sich dieses Mal als leidenschaftlicher, schwer arbeitender schwarzer Bluesmann, ein smarter Typ mit feschem Knebelbart und viel zu weitem, dunkelgrauen Anzug, wie man ihn um 1950 herum trug.

Sein großes Vorbild ist offenbar der legendäre B.B.King, und wenn er ein gequältes "Everyday I have the blues" intoniert, klingt seine starke Stimme ganz ähnlich: Tiefschwarz, fettig, schmutzig und schmerzhaft expressiv.

Es ist zudem eine beeindruckend virile Stimme, die auch das prahlerische "Rock me baby, rock me all night long" im Duett mit den ökonomischen Riffs von Rainer Achterholt einigermaßen glaubwürdig rüberbringt und dazu ist Ringwood ein so hingebungsvoller, sich selbst stimmlich und physisch verausgabender Akteur auf der Bühne, dass er sich nach erledigtem Job mehrfach den Schweiß von der Stirn wischen musste.

Dieser Einsatz machte sich vor allem nach der Pause bezahlt, als Band und Publikum immer besser in Stimmung kamen und sich nach einer ausgesprochen jazzigen "Route 66" und einem gefühlvollen "Going down slow" eine echte Wechselwirkung zwischen beiden Teilen einzustellen begann. Dann war nach dem flotten "Jump for joy" der Abend auch schon zu Ende. Immerhin bedankte sich das Christian Bleiming Trio mit ihrem Sänger Ron Ringwood noch mit zwei vollwertigen Zugaben: Dem B.B. King Klassiker "The thrill is gone" und einem Ausflug in Gospelgefilde mit "Just a closer walk to thee". Thomas Hess