Am Ende von Avne Dormans zweiaktiger Oper "Wahnfried" sagt der so genannte Wagnerdämon: "Chamberlain, du hast nichts verstanden. Mich nicht, das Leben nicht, du bist eine Randnotiz, ein Irrweg".

Und doch steht diese "Randnotiz", der gebürtige Brite Houston Stewart Chamberlain, der Deutscher werden wollte und es 1916 auch wurde, im Mittelpunkt der rund zweidreiviertelstündigen Uraufführung im Großen Haus des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, in dem zwischen Juli 2016 und Oktober 2017 eine Neuinszenierung der Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" vorgestellt wird. "Wahnfried", die Familienresidenz, "Hier wo mein Wähnen Frieden fand", hat der Oper, deren Libretto von Lutz Hübner und Sarah Nemetz stammt, den Namen gegeben. Doch es geht um mehr als dieses Haus, es geht um den Familien-Clan, um das Werk von Richard Wagner, um dessen Stellung in seiner Zeit und dessen Bedeutung, um seinen Antisemitismus und um Politik. Das Ganze ist sozusagen eine Götterdämmerung im Hause Wagner. Dabei sind das Leben und die verschrobenen Ideen Chamberlains, die er in seinem rassentheoretischen Hauptwerk "Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts" zu Papier brachte, das Kaiser Wilhelm II. zur Pflichtlektüre für Offiziersanwärter erklärte, sozusagen Spiegelbild für das Geschehen. Und so ist denn von den "Ahnen, dem Volk der Germanen" und von der "Reinheit der Rasse, dem höchsten Gut" die Rede. Da treten sie alle auf, Cosima, "die Hohe Frau", die Wagners, "die Hohe Familie", aber auch Hermann Levi, der Dirigent der "Parsifal"-Uraufführung, der in der Auseinandersetzung mit Chamberlain darauf besteht: "Wir sind auserwählt", worauf dieser behauptet, dass die Rasse und nicht die Religion entscheidend ist. Und schließlich taucht auch noch ein sogenannter Meisterjünger auf, niemand anderes als Hitler, der Weltkriegssoldat und spätere Führer, der verkündet: "Ich werde aus dem Parsifal eine Religion machen".

Das Ganze ist ein groteskes Panoptikum, das über Familien- und Kunststreitigkeiten hinaus politische Dimensionen hat. Nicht von ungefähr erscheint Richard Wagner als Dämon und steigert sich mit dem russischen Revolutionär und Anarchisten Michail Bakunin in einen Zerstörungsrausch. Tilo Steffens hat die Bühne fantasievoll, unter Berücksichtigung der spirituellen, aber auch der realen Räume des Geschehens, abwechslungsreich, immer wieder mit historisierenden Reminiszenzen durchsetzt, gestaltet. Für die zeit- und stilgerechte Kostümierung der Solisten und des von Ulrich Wagner gekonnt einstudierten Chors ist Julia Müer verantwortlich. Die musikalische Leitung der Uraufführung hat der Karlsruher Generalmusikdirektor.

Justin Brown, der mit der Badischen Staatskapelle die nuancenreiche, in jeder Beziehung dem Geschehen adäquat gerecht werdende Komposition von Avner Dorman differenziert zum Klingen bringt. Eine überragende, sowohl stimmlich als auch spielerisch exzellente Leistung vollbringt der Charaktertenor Mathias Wohlbrecht, der im "Rheingold" den Loge und in "Siegfried" den Mime singt und der in "Wahnfried" die zweifelhafte Gestalt des Houston Stewart Chamberlein musikdramatisch transparent macht. Doch auch die anderen Protagonisten tragen zum umjubelten Erfolg dieses Auftragswerks bei. Seien es die Sopranistinnen Christina Niessen als Cosima Wagner und Barbara Dobrzanska als Anna Chamberlain, der Countertenor Andrew Watts als Siegfried Wagner, der Bariton Armin Kolarczyk als der einem Zirkusclown gleichende Wagnerdämon, der stimmgewaltige Bariton Renatus Meszar als Hermann Levi, der Bass Konstantin Gorny als Michail Bakunin und der Tenor Eleazar Rodriguez als Meisterjünger und Hitler-Karikatur. Dieter Schnabel