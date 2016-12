Gino Emnes verpflichtet

Musicaldarsteller Gino Emnes ist in Zwingenberg zu erleben. © Agentur

Die Stille, die derzeit über Schloss Zwingenberg liegt, trügt. Denn hinter den Kulissen arbeitet das Team um Intendant Rainer Roos intensiv an den Vorbereitungen der nächsten Spielzeit der Schlossfestspiele Zwingenberg.

Nach und nach werden derzeit vor allem die Hauptdarsteller verpflichtet, wobei Roos nun wieder ein Coup gelungen ist: Der bekannte niederländische Musicaldarsteller Gino Emnes wird den ausgeflippten Schlossherrn Frank N. Furter in dem Musical-Klassiker "The Rocky Horror Show" von Richard O'Brien spielen. "Gino bringt alle Anlagen für diese Rolle mit, er hat eine außergewöhnliche Stimme, Charisma, kann auf der Bühne sehr extrovertiert agieren und bewegt sich perfekt. Zudem wird er als Frank N. Furter in Zwingenberg sein weltweites Rollendebut feiern", begründet Roos seine Wahl. Nach Deutschland führte ihn das Musical "Der König der Löwen" in Hamburg, wo er den Simba spielte. Nach weiteren Musicalstationen im deutschsprachigen Raum und in Holland, unter anderem bei "Hair", "Cats" und "Sister Act", gab er im Musical "Rocky" in Hamburg wie auch in Stuttgart den Apollo Creed, den Gegenspieler des Titelhelden. Neben seinen Musicalengagements arbeitet Emnes als Model. Dass die Hauptrollen des Musicals mit bekannten Stars der Musicalszene besetzt sind, hat unter Roos bereits Tradition, so dass sich Emnes in die Reihe von unter anderem Patrick Stanke und Mischa Mang ("Jesus Christ Superstar") sowie Drew Sarich und Ann Mandrella ("Jekyll & Hyde") einfügt. Wegen der erwartet hohen Kartennachfrage wurden sechs Aufführungen am am 2., 3., 4., 5. und 6. August 2017 angesetzt, ein Höhepunkt wird dabei die Nachtaufführung am 5. August sein.

Karten gibt es unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de und bei den Touristeninformationen in Buchen und Walldürn.