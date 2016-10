Ganz allein im Land der Träume

Noch können Bojan (Bastian Beyer) und Ljuba (Cedric von Borries) es kaum erwarten, ins Land ihrer (Männer-)Träume zu kommen. © Gabriela Knoch

Weniger auf Käse oder saftige Kuhweiden, sondern mehr auf strohblonde Käseverkäuferinnen und das Gras in den Coffeeshops von Amsterdam freuen sich Bojan und Ljuba, zwei junge Serben in dem köstlich- schrägen Jugendstück "Amsterdam", das Ulf Goerke in den Kammerspielen des Mainfranken Theaters Würzburg 75 kurzweilige Minuten in Szene setzt.

Ohne erhobenen Zeigefinger

Die 1986 in Belgrad geborene und heute in Berlin lebende Autorin Marijana Verhoef beweist mit ihrem Plot, dass sich Stereotype und Vorurteile hervorragend dafür eignen, ohne erhobenen Zeigefinger nachdrücklich für Toleranz und Vielfalt zu plädieren.

Körperbetont, mit starker Mimik und viel Lautmalerei von Hannah Walther reisen Bastian Beyer als Journalist Bojan und Cedric von Borries als Fotograf im Auftrag der serbischen NGO "Offene Grenzen" ins niederländische Altever, um eine Reportage über den dort mehrfach gesichteten Superman zu liefern.

Nach einer langen Zugfahrt quer durch Europa landet das Duo in einem ländlichen Nest, es regnet, stinkt nach Kuhfladen und das erwartete Empfangskomitee mit Auto lässt auf sich warten. Stattdessen holt sie eine überdrehte Touristenführerin Jolanda, die Hannah Walther mit viel Sinn für Situationskomik spielt, mit einem - imaginären - Fahrrad ab.

Später spielt sie auch drei weitere Figuren wie die Klischee-Holländerin Merel, die sich als sehr geschäftstüchtig erweist und deren Vater Ari als Marihuana-Gärtner, der den inzwischen arg frustrierten und vergeblich auf amouröse Abenteuer hoffenden Serben einen überteuerten Superman-Workshop verkauft. Ihrem indonesischen Adoptivbruder Bobo als lebensgroße Marionette leiht sie ihre wandlungsfähige Stimme.

Besonders allergisch reagieren die Serben, wenn ihr orthodox geprägtes Heimatland mit anderen Balkanstaaten wie dem überwiegend katholischen Kroatien verwechselt wird.

Restlos abgebrannt landet das Duo zum Abarbeiten seiner Schulden zum Unkrautjäten auf den Hanffeldern. Eigentlich will Tochter Merel die Serben zur Bewachung der Plantagen einsetzen, da Serben dazu noch besser als Russen geeignet seien.

Klischeevorstellungen

Regisseur Ulf Goerke lässt dem spielfreudigen Trio alle Freiheiten, um die Klischeevorstellungen von Bojan und Ljuba die außerhalb ihres gewohnten Lebensumfeldes jegliche Selbstsicherheit vermissen lassen, unverblümt anzusprechen.

Ihr männliches Selbstverständnis wird arg ramponiert und mit Videoeinblendungen wird schließlich deutlich, dass sie gefühlsmäßig ihre Heimat mit einem traditionell starken Familienzusammenhalt nie so richtig verlassen haben. ferö