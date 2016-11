Fantasie und Einfallsreichtum, das kann man Frank Castorf, dem 65-jährigen Noch-Intendanten der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, gewiss nicht absprechen. Doch ob er damit den Werken auch immer gerecht wird, das steht auf einem anderen Blatt. Das gilt auch für seine erste Opern-Inszenierung in Stuttgart, bei der er sich Charles Gounods "Faust" vornahm. Dabei geht es nicht in erster Linie um sogenannte Sehgewohnheiten, dass man nämlich diesen Fünfakter, wenn überhaupt, schon anders gesehen hat, sondern darum, ob diese fantasievoll filmische Aufführung der Vorlage entspricht oder ob nicht etwa gilt: "Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund Frank Gastorfs eigner Geist".

In Stuttgart ist die Handlung nicht in Deutschland im 16. Jahrhundert angesiedelt, sondern in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts . So können die Zustände im Zweiten Kaiserreich dargestellt werden, was auch im Bühnenbild von Aleksandar Denic und an den Kostümen von Adriana Braga Peretzki zu sehen ist. Im Mittelpunkt ist eine Drehbühne, die verschiedene, wenn auch nicht ursprüngliche Orte der Handlung sichtbar macht. Da gibt es eine Straße mit Telefonzelle, wo der Titelheld einem Clochard gleich herumlungert. Man trifft sich vor und im "Café or noir". Es gibt eine U-Bahn-Station "Stalingrad". Alles ist echt französisch, auch die Uniformen der Soldaten, die Halbweltdamen, zu denen auch Marguerite gehört, die sich Karten legt und Pfeife raucht, die einmal im roten Minirock und ein anderes Mal in weißer Abendrobe auftritt, die Bourgeoisie, die Arbeiter und die Show-Girls. Das sieht man live. Doch dazu kommen noch filmische Bilder - Kamera und Bildgestaltung: Tobias Dusche, Daniel Keller -, auf denen Doubletten zu sehen sind, aber auch, was im Verborgenen geschieht. Und daneben noch Reklame wie im Privatfernsehen. Aber nicht genug damit, auch noch eingestreute Rimbaud-Verse. Das alles hat mit der eigentlichen Geschichte wenig zu tun, ist aber das Markenzeichen von Frank Castorf.

Von diesen Vorbehalten gegen die Inszenierung abgesehen, die am Ende, neben Beifall und Bravo-Rufen, durch gezielte Buhs geltend gemacht wurden, ist die Aufführung in musikalischer Hinsicht hörenswert. Da ist zunächst der Dirigent Marc Soustrot zu nennen, der mit dem gut disponierten Staatsorchester Stuttgart zuweilen Jacques Offenbach durchschimmern lässt und sowohl die lyrischen als auch die dramatischen Passagen der volkstümlichen Komposition adäquat zum Klingen bringt. Doch auch der Staatsopernchor Stuttgart, einstudiert von Johannes Knecht, verdient hohes Lob für seinen Einsatz. Und schließlich sind es die sieben Solisten, die ihre Aufgaben meisterhaft lösen.

In der Titelrolle wandelt sich Atalia Ayan, nach der Begegnung mit Marguerite, nicht nur vom alten zum jungen Mann, er entpuppt sich auch im Gesang als heldenhafter, aber auch über lyrische Töne gebietender strahlender Tenor. Als sein Gegenspieler Méphistophélès wartet Adam Palka mit einem dräuend-expressiven Bass auf. Selbstbewusst, mit einem schön geführten dramatischen Sopran interpretiert Mandy Fredrich die Partie der nicht gerade unschuldigen Marguerite. Ihrem Bruder, dem Soldaten Valentin, leiht Gezim Myshketa seinen charaktervollen Bariton. Der Bass Michael Nagl gefällt als Wagner ebenso wie die durch ihre Bühnenpräsenz auf sich aufmerksam machende Mezzosopranistin Josy Santos als Siébel. Wie alle anderen auch Rollendebütantin, überzeugt die Mezzosopranistin Iris Vermillon als einziger Gastsolist des Abends sowohl spielerisch als auch stimmlich als Marthe "Faust"-Aufführung, für die Frank Castorf als Regisseur und Martin Andersson als Videoregisseur verantwortlich zeichnen. Dieter Schnabel