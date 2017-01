Familientaugliches Sahnehäubchen

So singen Sieger: Die Finalisten der Casting-Show "The Voice of Germany" plus zwei Wild-Card-Gewinner drehen derzeit eine Ehrenrunde durch die Arenen, mal größer mal kleiner, der Republik. Am Freitag präsentieren die Talente in der Würzburger s.Oliver Arena vor ausverkauftem Haus ihre wirklich besonderen Stimmen. Und in der Tat liefern sie eine zweistündige Show, unterstützt von einer punktgenau intonierenden Band, die glänzend unterhält und den Erwartungen des Publikums gerecht wird. Dies unterstreicht der langanhaltende Applaus am Ende.

Versammelte sich früher die komplette Familie bei Rudi Carrells "Am laufenden Band" oder bei "Wetten, dass . . ." im heimischen Wohnzimmer vor der Glotze, so ist das heutzutage bei "Schlag den Raab" der Fall gewesen und bei der Casting-Show "The Voice of Germany" noch immer der Fall. Wo Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar" eher auf prollige Töne und somit die Teenager setzt, ist "The Voice of Germany" ein gemeinsamer Nenner für die Kids und Eltern, wobei bei letzteren eher der weibliche Teil angesprochen wird.

Und so ist es kein Wunder, dass am Freitag in der s.Oliver-Arena in Würzburg das Gros des Publikums aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen besteht und der Frauen-Anteil deutlich überwiegt.

Familientaugliche Unterhaltung heißt, Dinge zu präsentieren, die in erster Linie Spaß machen, den Nerv aller Generationen ansprechen und nicht allzu viele Ecken und Kanten oder gar zuviel Tiefgang haben oder polarisieren. Kurzweilig muss es sein. Bei der Musik eignen sich dafür am besten aktuelle Hits aus dem Pop-Bereich und Evergreens, die nicht mit ausufernden Soli die Kids langweilen und deren Refrains auch von den Teenagern noch mitgesungen werden. Und genau das gibt es bei der Tournee-Version von "The Voice of Germany".

Der Start mit "Human" von Rag'n'Bone Man gibt gleich die Richtung vor. In der Folge wechseln sich neuere Hits wie "Don't let me down" von "The Chainsmokers", "80 Millionen" von Max Giesinger, "Chöre" von Mark Forster oder "Eiserner Steg" von Philipp Poisel mit Allzeit-Favoriten wie "Wonderwall" von "Oasis", "Mercy" von Duffy, "TNT" von "AC/DC" oder "Come Together" von "The Beatles" ab. Natürlich dürfen die Finalisten auch ihre Single zum Besten geben, wobei Tay Schmedtmanns "Lauf, Baby, lauf" sicherlich das größte Hit-Potenzial hat. Das geht alles prima ins Ohr und macht Laune. Die zwei Stunden vergehen wie im Flug.

Keines der Talente zeigt auch nur den Hauch von Schwäche. Die Band trägt die Talente durch alle Gefilde der Pop-Musik. Selbst das Wagnis eines Ausflugs in den Jazz wird souverän gemeistert. Aber natürlich ist auch hier, ganz im Sinne der Familienunterhaltung, der wohltemperierte Ton angesagt. Das passt alles harmonisch zusammen. Die unterschiedlichen Stimmen und Konstellationen, in denen die Songs dargeboten werden, lassen natürlich auch eine große Bandbreite zu.

Den Akteuren auf der Bühne merkt man an, dass der Tour-Nachschlag das Sahnehäubchen ist, das sie genießen. Wer weiß, wie lange sie im Rampenlicht stehen werden? Die Halbwertzeit erfolgreicher Casting-Show-Teilnehmer ist eher kurz.

Yvonne Catterfeld meinte zwar während der Ausstrahlung der Casting-Show, dass diejenigen, die es ins Finale schaffen, "Superhelden" sind, aber da muss man schon ein bisschen auf die Euphorie-Bremse treten. Sie haben alle einen guten Job gemacht, aber als angehender Superstar hat sich an diesem Abend keiner empfohlen. Sie sollten es eher mit David Bowie halten "We can be heroes, just for one day".

Und das ist nicht despektierlich gemeint. Denn es ist weit mehr, als viele andere je schaffen werden. Zudem beschert das Konzert den Leuten zwar keinen unvergesslichen, aber einen sehr unterhaltsamen Abend mit der Familie.