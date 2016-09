„Es macht mir eine unglaubliche Freude“

Clarry Bartha ist die neue künstlerische Leiterin von "Debut". © Olah

Das Fachmagazin "Das Opernglas" widmete ihr vier Seiten. Beim SWR in Baden-Baden war sie kürzlich eine Stunde in einer Sendung zu Gast: Clarry Bartha ist ungemein gefragt.

Die neue künstlerische Leiterin von "Debut", dem großen internationalen Musikwettbewerb, freut sich sehr über das Medieninteresse. Gleichzeitig erfüllt es sie mit großer Dankbarkeit.

Nun ist der Contest gestartet, jetzt gilt's. Morgen Abend findet der Liederabend am Standort des Hauptsponsors Wittenstein in Harthausen statt. Am Samstag geht dann der große Gala-Abend in Bad Mergentheim über die Bühne. Wir unterhielten uns mit Clarry Bartha über ihre neue Aufgabe.

Frau Bartha, Sie sind die neue künstlerische Leiterin bei "Debut". Wie sind denn Ihre ersten Erfahrungen?

Clarry Bartha: Es bereitet mir eine unglaubliche Freude! Eigentlich mache ich ja das, was ich vorher auch gemacht habe: Menschen zusammenführen, internationale Kontakte knüpfen, Sponsoren ins Boot holen, Visionen haben und sie umsetzen. Ich möchte eine Brücke schlagen zwischen dem Taubertal und dem weltweiten Netzwerk, das ich als Opernsängerin weben konnte.

Vor kurzem sagte mir jemand, dass man bereits jetzt, nach nur wenigen Monaten, meine Handschrift spüre. Das macht mich sehr glücklich. Überrascht bin ich auch über das Interesse von Radiostationen und Zeitschriften an meiner Person. Dass man mich so sehr schätzt und wohlwollend aufnimmt, erfüllt mich mit großer Freude.

Wie möchten Sie die Aufgabe erfüllen? Wie möchten Sie gesehen werden?

Bartha: Ich möchte, dass die Menschen das Wissen und Können in mir sehen. Dass sie Vertrauen in mein Tun haben. Dass sie mir zuhören.

Ich weiß, ich bin ein bisschen altmodisch - auch wenn ich viel gelernt habe, was zum Beispiel das Thema Computer betrifft. Meine Art zu arbeiten würden manche vielleicht als Zeitverschwendung bezeichnen. Ich habe jedoch immer so gearbeitet: Von Angesicht zu Angesicht - sich in die Augen schauen, die Körpersprache wahrnehmen, Beweggründe erfahren, einfach sich um jemanden bemühen. Das alles geht nur im persönlichen Gespräch. Auf diese Art und Weise habe ich viel erreicht und fühle mich dadurch bestätigt.

Was möchten Sie ändern?

Bartha: Eine große Veränderung war von vornherein klar: Beim Galakonzert wird das Philharmonische Orchester Würzburg mit seinem Dirigenten Enrico Calesso in Bad Mergentheim dabei sein. Das ist ein Glücksfall, denn dadurch weht ein neuer Wind im Wettbewerb.

Calesso bringt sich auch persönlich sehr ein. Er will alles so gut wie möglich machen. Zum Beispiel bietet er den Sängern noch eine zusätzliche Probe an. Das ist wie eine kleine Schule.

Am Finalabend haben wir nun auch einen Inspizienten engagiert, der die Auf- und Abgänge aller Mitwirkenden koordiniert. Ich führe persönlich Vorgespräche, auch das mit Jan Hofer, dem Chefsprecher der ARD-Tagesschau und Moderator des Abends.

Ich möchte einfach, dass diese Woche so gut wie möglich und ohne Stress verläuft. Denn der Genuss soll ja nicht zu kurz kommen. Deshalb hatte mein Organisationsteam auch schon seit Ende Februar jede Woche seinen Jour Fixe. Das half in der Vorarbeit ungemein. Ich bin zwar ein Hitzkopf, aber ich kann sehr gut arbeiten und ruhig bleiben, wenn ich weiß, dass ich mich auf alle verlassen kann.

Außerdem wird der Liedpreis künftig stärker bewertet und höher dotiert. Ich möchte, dass dieser "kleine" Wettbewerb mit dem großen Hand in Hand geht.

Und wir wollen den Kontakt zu den Preisträgern nicht verlieren. So habe ich das auch früher immer gehalten.

In den Jahren zwischen "Debut" wollen wir deshalb an verschiedenen Orten im Taubertal Preisträgerkonzerte veranstalten. Deshalb gehört zu den ersten drei Preisen auch jeweils ein Konzert im darauffolgenden Jahr. Somit teilt man "Debut" ein bisschen auf. Wir schlagen Brücken.

Das ist auch für das weltweite Renommee gut.

Was wünscht sich die neue künstlerische Leiterin für die Zukunft?

Bartha: Ich wünsche mir, dass ich meine Pläne umsetzen kann, meine Visionen und die Freude an meinem Tun behalte.

Und natürlich hoffe ich auf die weitere tolle Unterstützung von Musikliebhabern in der Region und weltweit.