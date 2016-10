Es galt, den Geist einer Metropole einzufangen

Kaum eine Wand ist nicht mit Graffiti verziert. Das Gefälle besteht aus alten und jungen Menschen mit den individuellsten Aufmachungen. Schnell wird klar, dass man sich in einem der Künstlerviertel Madrids befindet.

"El Horno", "der Ofen"

In einer eher dunklen Gasse, die selbst von der starken Morgensonne unberührt schien, befindet sich das Tanzstudio, "El Horno" (auf deutsch "der Ofen"). Hier soll die erste Probe für das Projekt ",Schicksal: Liebe!' Café del Mundo interpretiert Manuel de Falla" stattfinden.

Jan Pascal, Alexander Kilian sowie Tänzerin Azucena Rubio Calle sind nach Madrid gekommen, um dort den künstlerischen Anker für dieses zu werfen. Bewusst sind sie in die Stadt gekommen, um dort auf den Spuren des renommierten Künstlers zu wandeln: Theater zu besuchen, in denen er einige seiner bedeutendsten Werke uraufgeführt hat, Plätze aufzusuchen, an denen auch er einst gestanden hat. Aber auch den Geist der Metropole aufzunehmen, um ihn ihrer Musik beizufügen.

Während in einem Spiegelraum im ersten Stock das erste Mal Gitarre auf Tanz trifft, informiert die Dame am Empfang, Mercedes Herrero Romero, ein Geschoss tiefer über "den Ofen".

Tatsächlich sei er einmal eine Bäckerei gewesen. Heute gingen die wichtigsten Tanzlehrer der Stadt dort ein und aus. Und mit ihnen die Prominenz, die sich hier für Auftritte in den nahegelegenen TV-Sendern warm tanzt: "Beispielsweise Joaquín Cortés oder Sara Baras."

Manager Herbert Löw indes nutzt die Zeit, um ein ganz anderes Ziel zu verfolgen. Er begibt sich auf Erkundungstour und sucht nach potenziellen Auftrittsorten. Bald schon jedoch merkt er, dass nicht die Verfügbarkeit von Locations das Problem ist, sondern eine Auswahl zu treffen - die Überschrift "Flamenco" findet sich an etlichen Läden an allen Ecken und Enden der Stadt wieder.

Ehrfurcht in den Gesichtern

Wieder vereint begibt sich die Gruppe nun auf die Spurensuche. Dabei ist das Theater "La Zarzuela" mehr als nur ein Zwischenstopp. So viel lässt sich in der Ehrfurcht in den Gesichtern der Künstler ablesen, als sie sich dem historischen Gebäude nähern. "Es war mir wichtig, das einmal zu erspüren", sagt Pascal beim Verlassen des Theaters. Die Summe aus Tablaos, Theatern und Cafe Cantante Madrids verschmelzen zu einem brodelnden Kessel voller Subkultur. Zwischendurch nehmen sich die Künstler Zeit, einen Einblick in die erste Probe zu geben. Tatsächlich habe es sich dabei ausgezahlt, den besonderen Ort zu wählen, in dem Calle schon während ihrer Jugend stunden nahm. Viele Gefühle seien bei ihr und den Gitarristen aufgekommen, die sie in Tanz und Spiel einfließen lassen konnten. Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf falle es auch leichter, den technischen Feinschliff zu verleihen, sei man erst einmal zurück in Deutschland.

Auch Löw berichtet von seinen Funden. Er regt an, abends einmal ins "Casa Pata" zu einer Flamencodarbietung zu gehen: "Vielleicht können wir dort ja auch gleich Kontakt mit dem Besitzer knüpfen." Eine Aussage, die sich später bewahrheiten wird.

Warum es von all den Cafés und Clubs ausgerechnet dieser sein musste, wurde schnell deutlich. Bilder von namhaften Flamencokünstlern, die hier bereits gastierten hängen im "Casa Patas" neben den typisch spanischen Schweinekeulen. Ein zunächst skurriles Bild - und doch spürt man, wie man die Kultur förmlich einatmet.

Im angrenzenden Veranstaltungsraum erfolgte dann der Auftritt. Hier boten die Künstler den Flamenco in seiner ursprünglichen Form dar. Anders als erwartet ist das Publikum ein relativ junges. Auch wenn sich in ihm viele Touristen befinden, wird deutlich, dass "Flamenco" bei der spanischen Jugend durchaus noch ein Thema ist.

Ganz nachzuvollziehen ist das allerdings nicht. Zwar ist der Auftritt ohne Frage fürs Auge eindrucksvoll. Musikalisch unterscheidet er sich aber mit seinem unmelodischen Spiel und seinem befremdlichen Klagegesang so völlig von der Musik, die die deutsche Jugend vornehmlich hört. Am Ende lässt sich der Auftritt wohl nur auf folgende Weise bilanzieren: Er war eine Erfahrung wert.

Am letzten Tag kommt alles ein wenig anders als geplant. Im spanischen Königspalast, dem "Palaco Real", wollen die Künstler gemeinsam mit Kameramann Thierry Miguet und Fotograf René van der Vorden Bildmaterial sammeln. Mit einem Blick auf den Detektor wird ihnen dieses Vorhaben vom Personal zunichtegemacht. Einen "Plan B" will man sich auf der Finca von Miguets Freund Ralf Titze im nahegelegenen Ciempozuelos überlegen. Der herzliche Aussiedler aus Frankfurt bestand ohnehin auf den Besuch der Künstler.

Ein unerwartetes Ende

Dieser wurde unerwarteter Weise zum Schlusspunkt der Reise. Auf einem Plateau am Rande der Finka ließen sich Kilian und Pascal dazu überreden, eine Kostprobe von "Schicksal: Liebe!" in kleiner familiärer Runde zu geben.

Mit der hügeligen Landschaft der "Vega de Jarama" im Rücken stimmen sie nach einigen anderen Liedern dann ihre Interpretation von de Fallas "Danza ritual del fuego" an. Und während die Septembersonne so unerwartet wie zügig hinter den Hügeln verschwindet, klingt auch die Reise der Künstler aus. Für "Schicksal: Liebe!" war es jedoch nur der Anfang. Die gesammelten Eindrücke, so viel versichern die Künstler, werden sie auch beim Fertigstellen und beim Darbieten begleiten. Die faszinierenden Geschichten und Momente als Gesprächsstoff mit dem Publikum weiterleben. gs