Erhebendes Kunstwerk

In mildes Licht getaucht und mit kaum überbordender Schärfe erlebten die Zuhörer im Würzburger Kiliansdom das Oratorium "Elias" op. 70 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das vorbildlich gestaltete Programmheft verhalf zu Einblicken und Einsichten in den Inhalt des Werkes. Dies ist wichtig, weil die genaue Textaussprache in der halligen Akustik des Doms insbesondere bei kräftigeren Stellen unterging.

Der Würzburger Domchor, der Herrenchor der Domsingknaben und die Mädchenkantorei belebten im Zusammenwirken mit dem Orchester "Camerata Würzburg" unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Schmid ein erhebendes musikalisches Kunstwerk, ganz nah am Stil und der Aussagekraft dieser genialen Musik Mendelssohns. Das Orchester verlegte sich mit dezentem Glanz in den fein ziselierten Stimmsatz und musizierte gegen jegliche sentimentale Weichheit, wodurch die leisen Chorteile nicht vorlaut überdeckt wurden. Der Chor brachte die Effekte wirkungsvoll zum Ausdruck, vermied dicke und schwere Ansätze, wie sie Mendelssohn eigentlich vorschwebten, nachhaltlich darunter das "Fürchte dich nicht".

Der Dirigent hatte den bachischen Stil im Sinne, bevorzugte demnach nicht eine dröhnend umwerfende Wucht. Die Solisten Anke Hájková (Sopran) mit ihrer zu Herzen gehenden Arie "Höre, Israel", Anna Haase (Alt), Christian Rathgeber (Tenor) und Florian Götz (Bass), herausragend mit seiner Arie "Es ist genug", trug der Dirigent umsichtig wie auf Händen. Schmid vermied Härte und Dissonanzen, ließ das, was Mendelssohn als Süßlichkeit angekreidet wurde, außer Acht. Wunderschön erklang das Doppelquartett der Engel "Denn er hat seinen Engeln befohlen".

Dazu kam das rechte Gespür für kompaktere Dramatik und suggestive Klangbilder, für die der Komponist ein reiches Füllhorn aus-gegossen hat. Der Dirigent leitete mit hoher Behutsamkeit und garantierte eine abgerundete, in angenehmer Leichtigkeit schwingende, dennoch jederzeit zupackende Interpretation des Oratoriums. Sensible Lautstärken standen neben schlagkräftiger, alttestamentarischer Wucht und Bildergewalt, die schlanke Stimmführung neben unaufdringlicher Brillanz. Flammende Volks-Chöre ließ der Dirigent organisch in hymnisch Choralhaftes einmünden.

Die Vokalsolisten kamen mit wenig Vibrato aus, zeigten sich sprachlich prägnant. Herrische Seiten traten neben resignative Anzeichen, die nie zu Rührseligkeiten und Romantizismen verkamen. Die Sopranistin mit ihrer glockenklaren Stimme erfüllte als "Witwe" die Kriterien angenehm gefärbt und mit innigem Ausdruck. Die Altistin klang herrlich getönt und kultiviert glühend, und mit unübertriebener Eindringlichkeit erreichte sie Tiefe. Der Tenor sang schlank mit leuchtender Lyrik und warmem Ton. Der Bassist verkörperte als Hauptfigur den Elias, ließ sich von der dramatischen Spannweite seiner Rolle nicht abbringen, verlegte sich leidenschaftlich mit berührender Vielfalt in Stimme und Stimmungen, in der Höhe bisweilen leicht überfordert. Er demonstrierte emphatisch die vom Komponisten für den Propheten belegten Begriffe "stark, böse, eifrig, zornig und finster", agierte würdig und volltönend, geradezu passend für den weiten Raum des Doms.

Mit engelhafter Stimme erfreute der junge Raphale Jeschke seine Zuhörer als "Knabe", fein und angemessen im Ausdruck des "Ich sehe nichts", selbst bei hoher Stimmlage. Klaus Linsenmeyer