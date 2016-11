Erfrischende Spielfreude

Der neue Kantor der Würzburger St. Johanniskirche, Matthias Querbach, betreut als künstlerischer Leiter zum ersten Mal die diesjährigen 48. Würzburger Bachtage. Als Dirigent stellte er sich mit drei Bachkantaten zur Passion, zu Ostern und zu Himmelfahrt vor.

Es war zu begrüßen, dass statt großer Oratorien nun einmal ausschließlich Kantatenaufführungen zum Vortrag kamen. Wenngleich die Kantate "Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott" BWV 127, das Osteroratorium BWV 249 "Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße" und das Himmelfahrtsoratorium BWV 11 "Lobet Gott in seinen Reichen" sich mehr für die Liturgie im evangelischen Gottesdienst eignen als für ein Konzert, da diese nichts Spektakuläres bezüglich Deklamation und Abläufe von Handlungen enthalten.

Sanfter Klangteppich

Querbach standen ein abgespeckter Bachchor zur Verfügung und als Orchester die "Neue Nürnberger Ratsmusik", gespielt auf historischen Instrumenten, die einen sanften Klangteppich ausgebreitet haben. Bei glanzvollen Abschnitten, unterstrichen durch strahlende Trompeten und der Pauke, erfrischte barocke Spielfreude. Ein solches Musizieren garantierte ein flexibles, durchsichtiges Konzertieren, mit dem sich jedoch der Bachchor erst im Laufe seiner weiteren Auftritte anfreunden konnte.

Die Instrumentalsolisten auf der Oboe und Flöte parierten echt lebendig nach barockem Muster, in das sich flexible Ornamente eingemischt hatten. In gleichem Maße bildeten Maria Bernius, Sopran, Uta Grunewald, Alt, Christian Rathgeber, Tenor und Maximilian Lika, Bass ein stilistisch erfahrenes Vokalensemble, das mit der Güte ihrer Stimme und mit der verinnerlichten Formung der barocken Arien überzeugend punkten konnte. Schlank gab sich der Sopran, innig im Ausdruck und ohne aufgesetzten Affekt. Dies gilt im Grundsatz auch für die anderen Gesangssolisten. Ganz hervorragend in der Gestaltung erwies sich die Altistin. Warm, souverän und entspannt führte sie durch ihre Arie "Ach, bleibe doch mein liebstes Leben" aus dem Himmelfahrtsoratorium. In unaufdringlich deklamatorischer Rezitativmanier und in leuchtenden Arien beeindruckte der Tenor, neben den sich der profunde Bass ebenbürtig stellte, interpretatorisch gleichfalls auf sicherem und wohltönendem Niveau.

Querbach bevorzugte keine überzogenen Tempi, keine exaltierten Ausdrucksgrade, verlegte sich auf eine solide Auslegung der Partitur im praktischen wie im inhaltlich interpretatorischen Sinne. Die Kantaten also verzichten auf eine dramatische Handlung, viele Textstellen huldigen der Beschaulichkeit, machen diesen Bach zu einer Oase des versunkenen Meditierens durch ruhige Tempi und weiche Musizierweisen. Es schlichen sich demnach keine Ecken und Kanten ein, sondern durchweg Empfindsamkeit, ohne allerdings in romantisches Flair zu verfallen.

Diese Kantaten sind nicht so groß, dass man über deren Musik vor Seligkeit und Ehrfurcht in die Knie gehen müsste. Die orchestrale Durchsichtigkeit des Klangbildes blieb gewahrt, auffallend perfekt und hellwach gab sich der Sopran des Chores.

Die Artikulation war in ihrer Genauigkeit dezent, und spezifische Klangfarben wurden von den historischen Blasinstrumenten flexibel eingebracht. Klaus Linsenmeyer