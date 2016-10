Erfrischend unkonventionell

"Muttersprache Mameloschn" ist das Erfolgsstück der 31-jährigen, in Wolgograd geborenen deutschen Schriftstellerin und Dramatikerin Sasha Marianna Salzmann, das jetzt in den Kammerspielen am Mainfranken Theater Würzburg Premiere feierte.

Es ist ein erfrischend unkonventionelles 85-Minuten-Stück, in dem Großmutter Lin, Mutter Clara und Tochter Rahel in einem mit Billigmöbeln der Nachkriegszeit ausstaffierten Wohnzimmer ihre unterschiedlichen und sich doch wiederholenden Lebensentwürfe mit pointierten Dialogen auf den Prüfstand stellen.

Eva-Maria Keller verkörpert eine warmherzig-resignative Großmutter Lin, Maria Brendel breitet als Clara reichlich Konfliktpotenzial "nach oben und unten" aus und Miriam Morgenstern spielt die selbstbewusste Tochter und Enkelin Rahel. "Mameloschn" ist das jiddische Wort für Muttersprache und Töchter haben es so an sich, unbewusst in die Fußstapfen der Mutter zu treten, um sich dann zu wundern, dass sie in einer Wiederholungsschleife festsitzen.

Zur Figur der Großmutter inspirierte die Autorin die Jiddisch-Sängerin Lin Jaldati, die als Auschwitz-Überlebende und Kommunistin bewusst in die DDR übersiedelte, um dort zum Aufbau eines antifaschistischen Staates beizutragen.

Doch sorgte schon in den 1950er Jahren ein staatlich betriebener Antisemitismus dafür, dass Juden als zionistische Agenten diffamiert wurden. Während Großmutter Lin noch immer von ihrem Auftritt in Yad Vashem zehrt und mit ihrem Lebensweg - allen Enttäuschungen zum Trotz - im Reinen ist, nagen bittere Gefühle an der Tochter, die sich immer im Schatten der übermächtigen und als Künstlerin gefeierten Mutter sah. Wieso konntest Du zu Konzertauftritten ins Ausland reisen und hattest noch andere Privilegien?

Clara macht der Mutter mit drastischen Worten klar, wie sehr sie sich als Kind vernachlässigt fühlte und später mit ihrem Studium in Paris eine möglichst große Distanz zur ihr suchte. Doch eine unverhoffte Schwangerschaft und die Geburt der Zwillinge David und Rahel führen sie zurück. Die gluckenhafte Umklammerung seiner Mutter treibt Rahels Bruder David zu den orthodoxen Juden nach Israel und auch Rahel, die lesbische Tochter macht sich auf den Weg nach New York.

Collagenartige Szenen

Vor ihrem Ausbruchsversuch geht es in collagenartigen Szenen um die doppelte Aufarbeitung des Mutter-Tochter-Konflikts, der Clara in einem Akt ohnmächtiger Wut die Wohnungseinrichtung kurz und klein schlagen lässt.

Das von Regisseurin Inga Lizengevic inszenierte Stück zeichnet sich weniger durch tiefschürfende Dialoge als vielmehr durch die lapidare Kürze aus, mit der die eigene Identität, Zugehörigkeit zur Familie und Heimat vor dem Hintergrund eines latenten Antisemitismus in Frage gestellt werden. Kein Wunder also, dass die Autorin, die selbst mit Mutter und Großmutter in einem Haushalt aufgewachsen ist, scheinbar unvermittelt jiddische Witze einstreuen lässt, die das unfassbare Leiden, dass dieses Volk erdulden musste, sarkastisch voller Selbstironie ausleuchten: "Wie telefoniert ein schlauer Jude mit einem dummen Juden? Von Amerika nach Europa".

Doch der treffendste Witz findet sich im kleinen Programmheft, weil er auch eine Brücke zur derzeit in Würzburg laufenden Musikoper schlägt: "Der Komponist Meyerbeer fragte Saphir (einen Theaterkritiker), welche seiner - Meyerbeers - Opern ihm am besten gefiele.

Die Hugenotten, erklärte Saphir ohne zu zögern, da schlagen die Christen sich gegenseitig tot, und ein Jude (nämlich der Komponist Meyerbeer) macht Musik dazu".