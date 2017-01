Elvis als Musical

Elvis lebt - im Musical, das am 26. März, im Congress Centrum in Würzburg um 19 Uhr zu erleben ist. Am 16. August 1977 ist Elvis Presley im Alter von 42 Jahren in Memphis, Tennessee, gestorben. Knapp einen Monat vor dem 40. Todestag feiert sein langjähriger Weggefährte Ed Enoch den 75. Geburtstag (geboren am 18. Juli 1942 in Tennessee). Ed Enoch war und ist der Leiter der längst legendären Gospel-Gruppe "The Stamps Quartett", die Elvis seit 1971 bei über 1000 Konzerten auf der Bühne begleitet hat. Auf Wunsch der Angehörigen sangen The Stamps auch an Elvis Beerdigung. Ab dem 6. Februar sind Ed Enoch und "The Stamps Quartett" erneut auf der Bühne zu erleben. In "Elvis - Das Musical" unterstützen sie mittlerweile im dritten Jahr Grahame Patrick - einen der besten Elvis-Darsteller weltweit. Das Erfolgsmusical zeigt mit szenischen Darstellungen, Original-Videos und -Fotos sowie jeder Menge Live-Musik die gesamte musikalische Vielfalt des "King of Rock'n'Roll", der ebenso im Gospel und Blues Zeichen gesetzt hat. Die Tournee führt vom 6. Februar bis 23. April durch über fünfzig Städte in Deutschland und Österreich.

"Elvis - Das Musical" liefert die größten Hits von "Love Me Tender" über "Jailhouse Rock" bis "Suspicious Minds", aber auch Gospel-Songs wie "Why me, Lord?" und "How great thou art", das Ed Enoch bei Elvis' Beerdigung gesungen hat. Neben Grahame Patrick als Elvis und Ed Enoch mit The Stamps sorgt ein hochkarätiges Ensemble aus Musikern, Sängerinnen, Tänzern und Schauspielern für authentischen Sound und die richtige Würze in der einzigartigen Musical-Hommage.