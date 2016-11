Einfach zwei Stunden Komik pur

Ein Altmeister, der so viel Jugend versprüht wie kaum ein 20-Jähriger: Otto Waalkes live in Würzburg. Der Friese schaffte zwei Mal nacheinander ein volles Haus im Congress Centrum.

Jenseits jeden Hypes, fernab von Trends und Konventionen, nicht mal mit einem neuen Album, Film oder sonstwas im Gepäck schafft es Otto Waalkes, das Würzburger Congress Centrum an zwei aufeinander folgenden Abenden zu füllen. Das muss dem Komiker wohl erst mal einer nachmachen. Und dabei wirkte der 68-Jährige am Donnerstag zum Auftakt seines Doppels agil wie eh und je.

Jungbrunnen

Wo sich wohl der Jungbrunnen befindet, in den der 68-Jährige immer wieder steigt, um als wandelbare Lach-Hyäne, Puppenspieler, Chaos-Koch oder Grimassenschneider immer wieder empor zu kommen? Ganz klar - im Publikum!

Das war am Donnerstag vom ersten Augenblick an voll auf der Seite des wohl bekanntesten Ostfriesen der Republik. Und der quittierte das Wohlwollen seiner Anhängerschaft mit einem rund zweistündigen Auftritt, bei dem Otto eine schwindelerregende One-Man-Show auf die Bühne legte. Als Requisiten dienen ein Leuchtturm und eine Nachbildung des "Otto-Huus", das die Karriere des aus Emden stammenden Otto in seiner Heimat anhand eines musealen Schmunzelkabinetts zeigt. Dazu drei Gitarren, auf denen sich der Ur-Vater der deutschen Comedians wieder einmal als wahrer Meister zeigt. Da wird schon mal AC/DCs "Thunderstruck" auf der Akustischen runtergenudelt und die Leute zum Mitsingen aufgefordert.

Ohnehin ist Musik ein ganz großes Thema bei einem Otto-Abend. "Hänsel und Gretel" singt Otto schon seit Jahrzehnten, immer wieder in abgewandelten Text-Versionen auf die Melodien aktueller Schlager. In diesen Tagen müssen Helene Fischer ("Atemlos durch den Wald") oder - wie einst in den 80ern- die Spider Murphy Gang ("Skandal im Knusperhaus") dran glauben. Auch ein rockiges Duett mit seinem ehemaligen WG-Partner, der als Double auf der Leinwand eingeblendet wird, darf nicht fehlen.

Alte Bekannte sind es, die immer wieder auf der Bühne auftauchen. So wie Faultier Sid aus dem Film "Ice Age", den Otto vor einigen Jahren seine Stimme geliehen hatte und damit gerade beim ganz jungen Publikum einen Stein im Brett hat. Sid gibt sich mit einem Rüsseltier als Puppe einen verbalen Schlagabtausch, an dessen Ende der alte Schlager "The Lion sleeps tonight" gesungen wird - ein todsicherer Mitklatscher. Ebenfalls schon oft gehört, allerdings diesmal wieder mit neuen Inhalten verquickt: Ottos "Englisch für Anfänger".

Kontakt zum Publikum

Otto liebt den engen Kontakt zum Publikum. Manchmal wird es auch zu eng. Beispielsweise, wenn er bei seiner Koch-Show einen Kohlkopf zerhackt und die Stücke ebenso in die ersten Reihen spritzen lässt wie das Wasser aus seinen Spendern.

Die Kleinen freuen sich aber, wenn er beim Ottifanten-Lied reihenweise Plüsch-Tierchen unter den Kindern verteilt. Einmal holt er sogar einen Dreikäsehoch auf die Bühne, der sich als der sieben Jahre alte Elias aus Equarhofen entpuppt. "Gibt's das wirklich?" fragt Otto angesichts des ungewöhnlichen Namens - und fühlt sich plötzlich selbst aufs Korn genommen.

Kritische Töne? Die sind hier fehl am Platz. Ebenso wie politische Anspielungen oder gar erhobene Zeigefinger auf gesellschaftliche Entwicklungen. Ein Otto-Abend, das sind einfach zwei Stunden Komik pur, die zwar manchmal recht flach wirkt, aber in der Umsetzung einfach hochwertig und stimmig ist. Und bestens vermarktet - der Merchandise-Stand am Ausgang kann vom Angebot her mit dem Inventar eines durchschnittlichen Ladens durchaus mithalten.