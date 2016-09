Einen tiefen Eindruck hinterlassen

Das Galakonzert mit der Finalrunde als Abschluss der Debut-Woche des 8. Europäischen Gesangswettbewerbs in Weikersheim und Bad Mergentheim unter der Schirmherrschaft von Kammersänger Professor Peter Schreier und Ulrich Grillo, dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, fand in der Wandelhalle in Bad Mergentheim statt. Die künstlerische und organisatorische Leitung lag in den Händen von Clarry Bartha. Es stellten sich sechs Sänger vor, die aus einer großen Anzahl von Bewerbern die Schlussrunde erreicht und in der Endausscheidung auf die ersten drei Preise hoffen durften. Sie hatten auch die Gelegenheit, weit verbreitet ihre Gesangskunst zum Vortrag zu bringen, weil dieses Galakonzert live vom SWR 2 übertragen wurde.

Das Programm bestand ausschließlich aus einer Folge von Opernarien. Nach zwei Durchgängen kürte die Jury die ersten drei Preisträger. Die anderen gingen nicht leer aus, sie durften sich über die Förderpreise der Bronnbach-Stiftung und der Gottlob Frick-Gesellschaft freuen. Das Philharmonische Orchester Würzburg unter seinem Chefdirigenten Enrico Calesso war in seiner umsichtig-wachen Hingabe, dem Feingefühl für die unterschiedlichen Stile der Musik und im Zusammenspiel mit den Sängern ein sorgsam führender Partner.

Mit dem Chefsprecher der Tagesschau, Jan Hofer, hatte die Veranstaltung wie auch in den vergangenen Jahren einen souveräneb Moderator, der mit wesentlichen Worten auf die Inhalte der dargebotenen Arien verständlich hinwies. Der nun abgeschlossene Europäische Gesangswettbewerb hatte grundsätzlich angenehme Gesangstalente vorzuweisen, die stimmtechnisch hohe und tiefere Lagen gut beherrschten und auch in der Art ihrer Darbietung durchaus Talent zur Bühne zeigten, zumal mehrere Teilnehmer bereits Erfahrungen in Wettbewerben und Rollen-Engagements gesammelt hatten. Befremdend ist allerdings die Tatsache, dass überwiegend Teilnehmer aus Korea die Runde machten, nur zwei Sängerinnen aus Frankreich und Slowenien angetreten waren und Deutschland leer ausging. Darüber gilt es nachzudenken.

Die vier Südkoreaner, der Tenor Seungju Bahg, der Countertenor Jungkwon Jang sowie die Sopranistinnen Jihyun Lee und Irina Jae-Eun Park machten insgesamt eine gute Figur, besitzen eine gut ausgebildete Stimme, bei denen das lyrische beziehungsweise das dramatische Fach in Verbindung und Hingabe zum ausgewählten Werk abwechselnd den Vorzug hatte. Zur Einführung spielte das Philharmonische Orchester Würzburg mit Schwung und Verve die Ouvertüre zu Otto Nicolais Oper "Die lustigen Weiber von Windsor".

Die erste Preisträgerin Jihyun Lee erfasste bühnenwirksam die dramatische Aura und die eingeflochtenen Koloraturen in der Arie der Fiordiligi aus Mozarts "Cosi fan tutte", sowie die Arie der Michaela aus Georges Bizets "Carmen". Der zweite Preisträger Seungju Bahg sang die Arie des Ottavio "Il mio tesoro intanto" aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Don Giovanni" und die Arie des Faust aus der gleichnamigen Oper von Charles Gounod mit unaufdringlich weicher und geschmeidiger Stimme. Der dritte Preisträger Jungkwon Jang stellte sich als Countertenor mit der Arie des Rinaldo "Cara sposa" aus Georg Friedrich Händels gleichnamiger Oper und mit der Arie des Orlofsky "Ich lade gern mir Gäste ein" aus der Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauss mit schauspielerischem Talent, angemessenem Gefühl und jeweilig stilistischem Einfühlungsvermögen vor, leicht geführt in der Stimme, in der Höhe somit biegsam und geschmeidig.

Alle Sänger, auch die mit Förderpreisen ausgezeichneten, darunter Irina Jae-Eun Park, die Französin Marie-Pierre Roy und die aus Slowenien stammende Jerica Steklasa begeisterten, fielen durch ihre angenehm sitzende Stimme auf, durch dezente dynamische Differenzierung, durch den ausgeglichen emphatischen Ausdruck und den erforderlichen spielerischen Elan. Sie werden ihren Weg gehen und freilich noch überzeugender in ihr Rollenfach hineinwachsen.

Wiedergegeben wurden von ihnen die Arie aus Gaetano Donizettis "Don Pasquale", der italienischten unter dessen komischen Opern, denn Personen und Handlung dieses Werks folgen den klassischen Traditionen der Opera buffa bis zurück zu den Anfängen in der Commedia dell'arte, jene aus Giacomo Puccinis "La Boheme", einer Mischung aus Dramatik und Sentiment, sodann aus Vincenzo Bellinis "I Capuleti e i Montecchi" die Giulietta-Arie und aus Mozarts "Zauberflöte" die Arie der Pamina "Ach ich fühl's", die einen tiefen Eindruck hinterließ.

In der Gesamtschau waren die Beiträge des zweiten Durchgangs ausgereifter, freier in bühnengerechter Ausstrahlung und gewandter in der sanglichen Leistung. Man erlebte einen vergnüglichen Opernabend ohne schwerfällig stimmliche Qualitäten, von angenehm persönlichem Timbre, mit nicht dick aufgetragener Einfärbung. Bei schnellen Passagen gelangen die geläufigen Figuren in einem unangestrengt ausdruckswarmen Schöngesang, mit ausgeglichen empfundenen menschlichen Regungen bei der Einfühlung in die jeweiligen Personen, stets in Balance das Maß der Emotionen bewahrend.

Publikum und Sänger konnten mit den ansprechenden künstlerischen Leistungen zufrieden sein, die bei dem einen oder anderen Talent zu guten Hoffnungen berechtigen. Klaus Linsenmeyer