„Eine schöne, große Stimme reicht nicht“

Mit Kammersänger Prof. Peter Schreier hat einer der führenden lyrischen Tenöre des 20. Jahrhunderts, ein Weltstar "zum Anfassen", die Schirmherrschaft für "Debut" übernommen.

Leider kann der von der Musikwelt allseits verehrte Künstler, der Ende Juli seinen 81. Geburtstag feierte, aus gesundheitlichen Gründen nicht wie geplant zum großen Finale nach Bad Mergentheim kommen. Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit dem gebürtigen Meißener, der 2005 seine internationale Gesangskarriere beendete und in den folgenden zehn Jahren am Dirigentenpult u. a. mit den Berliner Philharmonikern, den Hamburger Symphonikern, der Staatskapelle Dresden, den Wiener Symphonikern oder dem Los Angeles Philharmonic Orchestra weiterhin große Erfolge feierte.

Herr Prof. Schreier, Sie leiten vereinzelt bis heute internationale Meisterklassen für Gesang und 2018 das alle zwei Jahre stattfindende Festival "Schumanniade" im sächsischen Kreischa; was treibt Sie weiterhin an, obwohl Sie nach unzähligen Auszeichnungen längst den Taktstock hätten aus der Hand legen können?

Peter Schreier: Grundsätzlich habe ich den Taktstock schon beiseite gelegt; das lange Stehen wird mir zu anstrengend und sitzen möchte ich nicht beim Dirigieren. Da habe ich zu schlechte Beispiele - Klemperer, Masur - in Erinnerung. Es muss nicht sein, dass man sich aufs Pult quält; ich habe genügend Betätigungsmöglichkeiten. Noch immer mache ich Kurse für fortgeschrittene Sänger und sitze in mancher Jury. Das reicht mir vollkommen. Wichtig ist, dass man noch mit dem Beruf verbunden bleibt; so gehe ich oft in die Konzerte der Staatskapelle mit Christian Thielemann und habe meine Freude.

Was ich noch einmal machen werde, ist die Schumanniade in Kreischa, die ja damit zusammenhängt, dass Robert Schumann 1849 dort Urlaub gemacht hat. Dort komponierte er auch sein Jugendalbum. 2018 findet die "Schumanniade" zum zehnten Mal statt. Eventuell werde ich dann doch noch einmal zum Taktstock greifen. Aber das steht noch in den Sternen.

Hätten Sie sich auch einen anderen Beruf vorstellen können?

Schreier: In meiner Jugendzeit war ich sehr nahe daran, Bauer zu werden. Das klingt zwar jetzt etwas skurril, aber ich bin ja auf einem Dorf zwischen Dresden und Meißen groß geworden und war mit der Landwirtschaft ganz vertraut. Und auch heute bin ich noch sehr gerne auf dem Lande; in Kreischa habe ich ein kleines Landhaus mit einem großen Grundstück, das mit einem Traktor bearbeitet werden muss. Dies war bis jetzt auch meine Leidenschaft, doch es fällt mir schwerer und man muss auf sein Alter Rücksicht nehmen.

In Sachen Gesang waren Sie so etwas wie ein "Exportschlager" der DDR. Gab es für Sie Berührungsängste mit der leichten Muse?

Schreier: Gerade habe ich eine sehr gute Sendung im BR Fernsehen über Fritz Wunderlich gesehen. Da ist mir aufgefallen, mit welcher Begeisterung er gerade die Lieder der heiteren Muse gesungen hat. Wenn sie so gesungen werden, haben sie auch künstlerisch einen großen Wert. Ich habe in meinen besten Jahren auch so eine Platte gemacht, wo ich - wie Richard Tauber - die so genannten Tenorlieder gesungen habe. Was soll ich Ihnen sagen; diese Platte wurde besser verkauft als meine Mozart- und Bachplatten zusammen. Man kann in dem Moment auch ein Publikum mitziehen, das sich sonst nur an Bach und Mozart orientiert. Ich sehe also keinen Fauxpas darin, wenn ich neben meinem Standbein Mozart und Bach eben auch mal etwas aus der leichten Muse gesungen habe. Das ist auch immer eine Qualitätsfrage und so habe ich keine Hemmungen gehabt. Partien dieser Art haben mich immer locker und frei gemacht.

Ihre Ausbildung im Dresdner Kreuzchor war da anders?