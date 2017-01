Eine kleine, große Geschichte

Natürlich ist das kein Film fürs große Publikum. Ein gleichnamiges Konversationsstück für zwei Schauspieler liegt ihm zugrunde, das Peter Handke auf Französisch schrieb und das nicht unbedingt ein Theaterbeben auslöste. Und doch ist dieser Film etwas Besonders - schon deshalb, weil er von Wim Wenders ist und dieser hier seine Zusammenarbeit mit dem nun mal sehr besonderen Autor Handke fortsetzt, für die "Der Himmel über Berlin" (1987) ebenso steht wie die Verfilmung des Handke-Romans "Die Angst des Torwarts beim Elfmeter" (1972).

Ganz Theater ist schon der Titel: Die Anfangsworte aus Schillers "Don Carlos" zitiert er, und die werden zweimal im Film wiedergegeben: "Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit verlassen es nicht heiterer. Wir sind vergebens hier gewesen", so spricht der Beichtvater des Königs. Bei Wenders und Handke steht das gleichsam für das Leben selbst, für die schöne Zeit des Sommers, der Lebensmitte, für die Melancholie als Folge der Erfahrung von Vergänglichkeit, die der Film in feine sommerliche, versonnene Bilder kleidet (Kamera: Benoit Debie).

Vor allem ist dieser erneut in 3-D realisierte Film ein atmosphärisches Erlebnis. Eine durchgehende Gartenszene erlebt man, darin eine Frau und ein Mann, die sich seit langem zu kennen scheinen und jedenfalls derzeit rein freundschaftlich verbunden sind. Die meiste Zeit sieht und hört man sie miteinander reden, doch immer wieder fängt die Kamera auch den Himmel, Vogelflug, das Lichtspiel in den Blättern ein oder folgt auch einmal einem kleinen Weg, der in den Wald führt.

Es geht hier um Mann und Frau auch ganz generell, um Sex und Liebe, um Erinnerung, es geht darum, wie man wurde, was man ist - oder wie man sich auch nur vorkommt. Und darum, wie verschieden die Geschlechter doch sind.

Der Mann (Reda Kateb) fragt, insistiert, analysiert; die Frau (Sophie Semin) erinnert sich, schildert die Begegnungen ihres Lebens und sinnt ihren Empfindungen nach. Eine Reise nach Aranjuez wird erwähnt, Sommerblumen und -äpfel werden angesprochen und immer wieder einzigartige Erlebnisse, Erinnerungen und mit ihnen der Fluss der Zeit. Es geht um "die Offenheit der Schönheit", ums "Fest der Körper", das der als Beschreibungsmeister auftretende Mann als "Rache an den laufenden Ereignissen" versteht. Und das alles an einem Sommernachmittag und in einer Sprache, die natürlich ganz Handke ist - oft sehr treffend, aber auch getragen, pathetisch.

Eine Handke-Hommage

Man kann den im Sommerhaus und Garten der Schauspielerin Sarah Bernhardt in der Nähe von Paris gedrehten Film überhaupt als eine Handke-Hommage lesen; nicht umsonst hat der Schauspieler Kateb eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm, und Sophie Semin ist Peter Handkes Ehefrau. Wenders hat noch eine Person hinzugefügt: Jens Harzer spielt einen Schriftsteller, der vom Schreibtisch aus die Szene beobachtet und letztlich deren Urheber ist. Manchmal bringt Harzer eine Jukebox zum Klingen, der Handke vor Jahrzehnten ja einen seiner "Versuche" gewidmet hat. Ein anderer war der "Versuch über den geglückten Tag", den man ebenfalls als Inspirationsquelle für den Film empfinden mag. In einer kleinen Rolle als Gärtner tritt der Dichter schließlich selbst auf, und als Gast kommt noch Nick Cave ins Spiel. Wie eine geisterhafte Erscheinung wirkt der Musiker und intoniert am Klavier einen seiner melancholisch-versonnenen Songs: "Into my arms".

Die 3-D-Bilder lassen alles gleichsam noch gegenwärtiger wirken, alles wird zur Impression, Stimmung, wirkt auch traumartig, visionär - und traumhaft schön. Entspannt, gelassen mutet alles an, und ja, so pathetisch darf man sein: schlicht wie geglücktes Dasein, ein Zugleich von Erleben, Denken, Fantasie.

Dokument einer Flucht vor der Zivilisation, ihrer Umtriebigkeit ist das natürlich auch, denn dafür steht Handke ebenfalls. Deshalb beginnt der Film in Paris, mit einer Szene, in der die Straßen freilich menschenleer sind. Viel passiert hier nicht, und doch ist vieles da.

Was Handke ausmacht, übersetzt Wenders in die entsprechenden Bilder. Wer freilich mit der für beide typischen Bedächtigkeit Schwierigkeiten hat, der wird mit diesem Dialog- und Stimmungsfilm nicht glücklich werden. Wenders und Handke zeigt er in Reinform und ganz konzentriert.