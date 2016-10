Eine Gala-Vorstellung in Sachen traditioneller Jazz

Über ein standesgemäß volles Haus und eine ungewöhnlich hochkarätige Truppe von Starsolisten konnten sich Hanni Schifferdecker und ihre mitarbeiterinnen vom Kunstkreis bei der jüngsten Barrelhouse Gala freuen, der letzten vor dem kommenden Jubiläumsjahr 2017. Dann sind es 40 Jahre, seit diese Konzertreihe vom mittlerweile verstorbenen Journalisten und ehemaligen Kunstkreisvorsitzenden Günter Schifferdecker ins Leben gerufen wurde und sich bald zu einem Anziehungspunkt für die Liebhaber des traditionellen Jazz und Swing in der Region und ein gut Stück darüber hinaus entwickelte. Bald drang der Ruf der Taubertäler Jazz-Metropole bis nach Übersee, und immer wieder gelang es, New Orleans und Swingmusiker(-innen) der allerersten Garnitur hierherzulocken. Seither hat sich einiges in der Welt getan, das Jazzpublikum in der Aula ist mit der Reihe im Durchschnitt älter geworden, dafür die Musiker(-innen) auf der Bühne jünger, was hoffen lässt, dass "Jazz in der Aula" so schnell nicht seinen Geist aufgeben wird.

Von Anfang an dabei war die Barrelhouse Jazz Band aus Frankfurt, und wenn auch die Bläsersektion um den Klarinettisten Reimer von Essen längst in Ehren ergraut ist, so ist der Sound der Band insgesamt straffer, zupackender und dynamischer geworden, wofür naturgemäß ihre fabelhafte Rhythmusgruppe verantwortlich ist mit dem noch jungen, begabten und hochmusikalischen Schlagzeuger Michael Ehret, der vergleichweise altgedienten, gleichvoll immer noch wundervoll zuverlässig grundierenden "Lady Bass" Lindy Huppertsberg (die auch mit einigen Soloausflügen ihre Souveränitä demonstrierte) mit ihrem dezent agierenden und ebenso zuverlässigen Kollegen Roman Klöcker an Banjo und Gitarre, und schließlich dem aktuellen Barrelhouse-Klassepianisten Christoph Sänger, dessen technische Brillanz, druckvolles, fast athletisches Spiel und musikalische Erfindungsgabe imstande ist, das gemeinsame Musizieren der Band auf ein ganz neues Level zu heben.

Die Barrelhouser machten wie gewöhnlich den Anfang, mit traditionellen New Orleans Standards, mit Duke Ellington, mit reizvollen, lässigen karibischen und kreolischen Stilvarianten aus der Feder von Trompeter Horst Schwarz, ergänzt durch eine zeitgemäßeren New Orleans "funky shuffle", der allerdings nicht ganz so inspiriert klang wie später das stilistisch breit gefächerte und farbige, und - von Christoph Sängers dynamischem Klavierspiel befeuert - auch hinreißend kraftvolle "Duke-Ellington Medley Nr.2", mit dem sich die Band bei ihrem zweiten Auftritt zu Beginn der zweiten Konzerthälfte in absoluter Topform zeigte . . .

Als Sängerin eine Entdeckung und zugleich eine Augenweide war Denise Gordon, der erste Gast vor der Pause. Sie hatte an diesem Abend nicht nur optisch und in punkto erotische Ausstrahlung einiges zu bieten: Sie ist außerdem eine sehr gute Sängerin und Jazz-Entertainerin vom Typ der unverwüstlich und ansteckend gut gelaunten Ulknudel, die, sobald sie auf der Bühne steht, sogleich Kontakt zum Publikum und zu ihren Musikerkollegen sucht - kurzum eine echte "Rampensau" mit Verlaub zu sagen.

Und eben auch eine tolle Sängerin, mit einer weichen, zunächst ein wenig belegter Mezzo-Stimme, die sich bei Bedarf aber zu eindrucksvollen "shouts" und "growls" steigern kann. Technisch hat sie alles drauf, mit höhensicherer, biegsam-geschmeidiger Phrasierung, variabler Dynamik und einer reichen Skala an Ausdruckswerten zwischen scherzhaft und feierlich inbrünstig. Ihre große Liebe gilt nämlich dem Gospel und seiner größten Vetreterin Mahalia Jackson, von der sie zwei Nummern "In the garden" und "I'm on my wayâ" interpretierte, technisch brillant und mit echter Emotion wenn auch stimmlich ein wenig zu leichtgewichtig. Dafür wurden locker-entspannte Swingnummern wie "Everybody's talking about chicken" oder "S wonderful" in ihrer Version zu echten Deliaktessen.

Die Stimmung erreichte an diesem Abend freilich erst ihren Höhepunkt mit den zu Recht als Weltklasse angekündigten drei Top-Instrumentalisten der Gala in Person von Bruce Adams (Trompete), Ken Peplowski(Klarinette) und dem schon 80-jährigen Roy Williams, dem "gentleman of british jazz", die, begleitet von der Rhythmusgruppe der Barrelhouse Band, mit einem brillanten "1920 special" ihre hochkarätige Vorstellung begannen, gefolgt von "the Molten Swing", "Someday sweetheart you're gonna be sorry", "On the sunny side of the street" und "After you've gone" (von Ken Peplowski dem Gruselclown Donald Trump gewidmet).

Posaunist Roy Williams gab seine raunzend gefühlvoll-groteske Version von "Isn't it a pity", der weißhaarige Bruce Adams aus Glasgow, mehrfach als bester Jazztrompeter Großbritanniens ausgezeichnet, ein Koloss von einem Mann, schien seine glutheißen und laserstrahlhellen, kraftstrotzenden und alles überstrahlenden Spitzentöne aus der ganzen Tiefe seines massigen Leibes zu sammeln, während sein mächtiger Kopf puterrot anschwoll, und der untersetzte New Yorker Ken Peplowski an Klarinette und Tenor spielte rhythmisch vertrackte, dynamisch ausgefeilte Läufe von einer so schwindelerregenden Rasanz und Brillanz, wie man sie hier wohl noch nie gehört hat, immer wieder spontanen "Szenenapplaus" einheimsend. "Let's go down to New Orleans" hieß es dann zum obligaten ausgelassenen Finale mit allen Beteiligten, und man darf getrost hoffen, dass diese Gala noch lange nicht die letzte ihrer Art war. Thomas Hess