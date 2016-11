Ein Weltstar und zwei große Talente

Alle Bilder anzeigen Anne Sofie von Otter gastiert am 10. Dezember im Kloster Bronnbach. © Agentur Roberta Verna (Bild) spielt zusammen mit Florian Glemser.

Zwei herausragende Konzertabende finden demnächst im Kloster Bronnbach statt.

Weltstar Anne Sofie von Otter kommt am Samstag, 10. Dezember, um 19 Uhr in den Josephsaal. Und "Meister von morgen, Meister von heute" heißt es wieder am Samstag, 17. Dezember.

Von Sting bis zu Kate Bush

"Barock bis Pop" heißt das Konzert von Anne Sofie von Otter. Begleitet wird sie von Thomas Dunford, Laute, und Jean Rondeau, Cembalo. Erklingen wird Musik unter anderem von Purcell (1659 bis 1695), Dowland (1563 bis 1626), Kapsberger (1580 bis 1651), Couperin (1668 bis 1733), Lambert (1610 bis 1696) und Pop unter anderem von den Beatles, Sting und Kate Bush.

Anne Sofie von Otter ist eine Künstlerin, die in jeder Musikrichtung ihre eigenen Gefühle ausdrücken kann und ihre Zuhörer mit ihrem Können und ihrer Ausstrahlung bezaubert.

Dieses Programm mit englischer, italienischer und französischer Barockmusik, ergänzt um Popmusik unter anderem von Sting und Kate Bush, hat Anne Sofie von Otter mit großem Erfolg in Washington aufgeführt. Am 10. Dezember tritt Anne Sofie von Otter zusammen mit Thomas Dunford (Laute) und Jean Rondeau (Cembalo) auf.

"Meister von morgen, Meister von heute" heißt es am Samstag, 17. Dezember, um 19 Uhr im Bernhardsaal. Ausführende sind die beiden Talente Florian Glemser und Roberta Verna.

Dieses ursprünglich von Prof. Reiner Schmidt initiierte Konzert soll jungen Künstlern die Möglichkeit geben, vor großem Publikum ihr Können zu zeigen.