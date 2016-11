Ein virtuos-rhythmisches Feuerwerk

„Jazz in der Aula“ in Lauda:

Diie Stationen in der Geschichte des Jazz - von seinen Anfängen in New Orleans über Swing und Bebop bis zum heutigen Nebeneinander unterschiedlichster miteinander fusionierenden Stile und Spielweisen - ließen die "Bop Cats" vor einer diesmal etwas mageren Publikumskulisse beim jüngsten "Jazz in der Aula"- Konzert in Lauda Revue passieren.

Das traditionsreiche Quartett aus Hamburg existiert seit mehr als 40 Jahren und ist unter anderem durch zahlreiche Rundfunk- und Fernsehsendungen bundesweit bekannt geworden und wird gegenwärtig von der Saxofonistin Carin Hammerbacher geleitet, die auch diesen recht unterhaltsamen, knapp zweistündigen Abend führte, der in seiner Hälfte ein bisschen Jazz-Musikunterricht mit kurz angespielten oder auch kompletten Beispielen der Stile verschiedener Epochen enthielt, in seiner zweiten dann das eigentliche Konzert, in denen die "Bop Cats" ihre umfassende Kompetenz in den unterschiedlichsten Richtungen demonstrierten und mit zunehmender Spielfreude und Temperament sich von der etwas spärlichen Kulisse nicht beeindrucken ließen.

Die "Bop cats" verrichten ihre Aufgabe mit wenig personellem Aufwand, was bedeutet, dass es für jedes Mitglied eine Menge zu tun gibt: Da ist zum einen Pianist Klaus Berger, das letzte verbliebene Gründungsmitglied der Band, sein Kollege, der versierte Manfred Jestel am Bass und - last but not least - Schlagzeuger Jürgen Busse, der sich an diesem Abend als der wohl auffälligste und facettenreichste Musiker der Band produzierte. Zu dritt ergeben sie eine locker, variabel und intensiv swingende und pulsierende Rhythmusgruppe, über der sich Carin Hammerbachers mal solides, mal beachtlich virtuoses Tenor- oder auch Sopransaxofon erhob, etwa in solchen Balladen wie Johnny Mercers "Summerwind" oder "Over the rainbow" von Harold Arlen, zwei Stücke aus der zweiten Hälfte des Abends.

Die erste war wie gesagt einer lockeren Einführung in die Jazzgeschichte gewidmet (mit einer zuweilen etwas nervös wirkenden Lehrerin), die freilich für den Großteil der Anwesenden kaum etwas Neues gebracht haben dürfte.

Denn alles, was Carin Hammerbacher da - gelegentlich durch Anekdoten aufgelockert und mit Musikbeispielen illustriert - über die Entwicklung von den New Orleanser Marching Bands der Anfänge über den Swing, den Bebop, den Cool, den Free und Rock Jazz bis hin zur multikulturellen Gegenwart erzählte, gehört inzwischen eigentlich schon zum Allgemeinwissen.

Kein Wunder, dass das Publikum in der Aula eigentlich erst bei Herbie Hancocks schön abgehenden "Cantaloupe island", dem Beispiel für Jazz Rock, und dem folgenden Kalypso "St.Thomas" gegen Ende der ersten Hälfte aufzuwachen begann, nach der Pause aber durchaus interessiert mitging und sich vom virtuos-fetzigen Tenor Carin Hammerbachers in "Anthropology", einer bekannten Charlie Parker Nummer, mitreißen ließ.

Der Höhepunkt dieses Konzerts bildete auch schon seinen Abschluss: "Poinciana"("the song of the tree"), die musikalische Hommage an den prächtigen Flammenbaum auf Madagaskar, bot ein virtuos-rhythmisches Feuerwerk und ein mehrminütiges Solo von Schlagzeuger Jürgen Busse, der darin den ganzen Reichtum seiner perkussiven Phantasie vorführte.

Zu Recht gab es viel Beifall zum Schluss, der noch mit einer eher gemächlichen Zugabe "Things ain't what they used to be" belohnt wurde. Thomas Hess