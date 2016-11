Die Hamburger Band "Bop Cats" gastiert in der Reihe "Jazz in der Aula" am Freitag, 18. November, in Lauda.

Piano plus Saxofon plus Bass plus Schlagzeug ist Jazz. So lautet die "Gleichung", nach der die Hamburger Band "Bop Cats" musiziert. Sie spielt am Freitag, 18. November, um 20 Uhr bei Jazz in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums, wie immer von Stadt und Kunstkreis Lauda-Königshofen initiiert.

40-jährige Geschichte

"Bop Cats" gehören zu den Besten ihrer Art. Im Laufe ihrer über 40-jährigen Geschichte wurde diese Band durch ihre zahlreichen Rundfunk- und Fernsehsendungen international bekannt.

Rocklegende Udo Lindenberg verdiente sich hier seine ersten Sporen als Schlagzeuger.

Die erste Hälfte des Konzerts gleicht einem Streifzug durch die Jazz-Geschichte von 1900 bis heute, von Ragtime bis Rock mit Hintergrund-Informationen, Anekdoten und viel Musik.

Carin Hammerbacher erläutert locker und verständlich die vielen Stationen, beginnend in New Orleans, der Geburtsstadt des Jazz'.

Jazz-Größen

Erinnert wird dabei an Louis Armstrong und Ella Fitzgerald, die den Gesang im Jazz gesellschaftsfähig machten und somit Jazz-Geschichte schrieben.

In den 1980er Jahren waren die "Bop Cats" Vorgruppe von Ella Fitzgerald, Benny Goodman und Miles Davis. Sie fühlen sich auch in der Tradition von Jazz-Größen wie Cole Porter, John Coltrane oder Miles Davis verpflichtet. In rund 50 Städten und verschiedenen Festivals spielen sie und geben auch Gastspiele an Gymnasien (Jazz im Musikunterricht).

Die Besetzung: Carin Hammerbacher (Saxofon), Klaus Berger (Piano), Manfred Jestel (Bass) und Jürgen Busse (Schlagzeug).