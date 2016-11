Robert Smith und seine musikalischen Mitstreiter von "The Cure" bescherten den Fans in der Stuttgarter Schleyerhalle ein langes Wiedersehen.

30 Songs in knapp drei Stunden: "The Cure" haben bei ihrer ersten Gastspielreise durch Deutschland nach sieben Jahren ein opulentes Paket voller Melancholie geschnürt. Die rund 12 000 Fans in der nahezu ausverkauften Stuttgarter Schleyerhalle genießen die exzellent dargebotenen Songs, zu denen alle Hits der bald 40-jährigen Bandgeschichte gehören, und fühlen sich auf der etwas dunkleren Seite der Gefühlswelt überaus gut unterhalten.

Kein neues Album am Start und dennoch strömen die Massen ins große Rund. Vermutlich haben die im Vorfeld kolportierten Mutmaßungen, dass es die letzte Tour von "The Cure" sein könnte, die Fans mobilisiert. Vielleicht war es aber auch die Tatsache, dass es keine neuen Songs gibt und die damit verbundene Hoffnung der etwas Älteren im Publikum, den melancholischen Hits der Band ausgiebig zu huldigen und somit den Soundtrack ihrer Jugend noch einmal hören zu können.

Als sich Robert Smith behäbigen Schrittes auf die Bühne begibt, nährt dies die Befürchtungen einer Abschiedstournee. Das weiß gepuderte, etwas aufgedunsene Gesicht und die als Kontrast rot geschminkten Lippen verstärken den Eindruck, dass der Mastermind der Band körperlich nicht in Top-Form ist. Aber der erste Eindruck täuscht. Zwar verläuft der Start in die lange Reise durch die Bandgeschichte verhalten, doch wird schon vom ersten Ton an klar, dass die Band musikalisch in Topform ist. Der Sound ist brillant, die Lightshow stimmungsvoll. Und das Beste: Robert Smith ist gesanglich immer noch auf der Höhe, trifft nahezu jeden Ton.

Bis die großen Hits erklingen, müssen die Fans lange warten. Erst bei der zweiten Zugabe, nach etwa zwei Stunden, erklingt "Lullaby". Das Warten hat sich gelohnt. Die Live-Version ist erste Sahne. Mit "Lovecats" und "Friday I'm in love" kommt dann sogar so etwas wie Fröhlichkeit auf. Melancholie und Spielfreude gehen eine tolle Melange ein. Und die Fans dürften Smiths "See you again" zum Abschluss mit Freude vernommen haben.