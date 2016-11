Seit ihrer Kindheit ist sie erfolgreich in der Volksmusik-Szene unterwegs: Stefanie Hertel. Zusammen mit ihrem Vater Eberhard Hertel kann man sie am 13. Dezember im Würzburger Radlersaal mit "Weihnachtsglocken läuten" live erleben. Vorher beantwortet sie im FN-Interview, wie sie selbst Weihnachten feiern wird und wie es ist, plötzlich einer Zwillingsschwester gegenüber zu sitzen.

Frau Hertel, was erwartet die Zuschauer bei "Weihnachtsglocken läuten"?

Stefanie Hertel: Die musikalische Weihnachtsgeschichte "Der wundersame Christbaum". Gemeinsam mit meinem Vater lese ich die zuckersüße und gleichzeitig spannende Geschichte vom erfolgreichen Autorenduo Gerda Melchior und Volker Schütz. Dabei kann man sich zurücklehnen und sich in die Welt des kleinen Alois entführen lassen. Der Junge wächst bei seinem Großvater auf der Alm auf. Als der alte Mann ausgerechnet am Heiligen Abend erkrankt, begibt sich Alois auf den Weg ins Tal, um Hilfe zu holen. Dabei gerät er in einen fürchterlichen Schneesturm und droht zu erfrieren.

Wird er gerettet werden? Und warum ist plötzlich alles so hell erleuchtet? Und was hat es mit dem wundersamen Christbaum auf sich? Ich verspreche, dass kaum ein Auge vor Rührung trocken bleibt und jeder, der bisher noch nicht in der richtigen Stimmung war: nach diesem Konzert wird er den Zauber der Weihnacht verspüren. Natürlich werden wir die Geschichte mit vielen Liedern umrahmen. Traditionelle Weihnachtslieder, wunderschöne Balladen, mehrstimmiger A capella-Gesang, diese Weihnachtsgeschichten und "Schmankerl", all das werden wir den Besuchern präsentieren. Natürlich ist mein Ehemann und Gitarrist Lanny Lanner im Advent mit dabei. Und zwei langjährige Musiker-Freunde: Thomas Fischer am Klavier und Percussionist Kai-Uwe Müller begleiten mich schon seit fast drei Jahrzehnten bei den Auftritten. Unser Tonmeister Thorsten Ludwig zaubert mit akustischen Effekten die Geschichte begleitend - ein märchenhafter Hörgenuss für ein eindrucksvolles Weihnachtserlebnis. Hier kann man im Advent einen knisternden und herzerwärmenden Märchenabend der besonderen Art erleben."

Wie sieht bei Ihnen ein Weihnachtsfest traditionellerweise aus?

Hertel: Ich werde mit der Familie unsere kleine Dorfkirche besuchen und im Anschluss mit meinen Lieben zu Hause ganz besinnlich Weihnachten feiern.

Selbstverständlich wird bei uns auch zu Hause kräftig musiziert, es gibt selbst gebackene Plätzchen und das Weihnachtsmenü besteht im Hauptgang aus einem Schweizer Käsefondue. Das essen wir alle sehr gern und ist für mich als Vegetarierin ein super Angebot für die ganze Familie.

Was bedeutet es Ihnen, mit Ihrem Vater aufzutreten?

Hertel: Mein Vater ist derjenige, der mich schon als kleines Mädchen mit auf die Bühne genommen hat. Wir haben nicht nur eine sehr innige Vater-Tochter-Beziehung, sondern auch eine wunderbare, musikalische Beziehung. Er ist mein größter Kritiker und Fan zugleich und umkehrt ist dem ebenso. Gerade bei unseren Weihnachtskonzerten darf er auf keinen Fall fehlen.

Anfang des Jahres werden Sie mit den Hofmann-Schwestern zum Album "Männerversteher" auf "Frauenpower"-Tour sein. Was ist für Sie Frauenpower? Und was braucht es, um Männer zu verstehen?

Hertel: Das Besondere ist, dass ausschließlich Frauen auf der Bühne stehen werden. Wir drei Energiebündel werden geballte weibliche Power mit Spaß an der Musik auf die Bühne bringen.

Wir sind seit 25 Jahren miteinander befreundet und könnten quasi Silberhochzeit feiern. Wir haben unserem Publikum auf dieser Tour jede Menge zu erzählen und freuen uns schon jetzt sehr auf die Konzerte, die wir im Rahmen der Tour spielen werden. Wir sind Musikerinnen mit Leib und Seele und Powerfrauen, die mitten im Leben stehen. Beruflich und privat haben wir schon jede Menge auf die Beine gestellt - und haben einfach Spaß am Leben! Die Frauen werden sich in uns wiederfinden, weil die Themen sie ansprechen. Und den Männern werden wir was fürs Auge bieten. Am angenehmsten ist es, mit jemandem zusammen zu sein, der einen nicht verändern, sondern in erster Linie verstehen will. Dazu gehört, dem Partner gegenüber offen und ehrlich zu sein. Um sich zu verstehen, muss man sich erstmal zuhören, sich interessieren.

2015 waren Sie "Gast" der Sendung "Michael Kessler ist...". Dabei treffen Prominente sozusagen auf sich selbst, da Michael Kessler ihre Persönlichkeit "annimmt". Was war das für eine Begegnung für Sie? Haben Sie dabei etwas über sich selbst erfahren?

Hertel: Das war jedenfalls eine völlig neue und faszinierende Art, einen Künstler zu portraitieren. In der Regel sind die meisten meiner Freunde Privatpersonen. Wenn sich nun eine mir völlig fremde Person des öffentlichen Lebens so annähert, dann fühlt sich das erst mal fremd an. Aber Herr Kessler hat eine sehr sensible und feine Art und einen besonderen Spürsinn. Praktisch sich selbst gegenüberzusitzen ist so ein bisschen, als wie wenn man plötzlich eine Zwillingsschwester hat, die einen in und auswendig kennt. Das "Plötzlich" fühlt sich überraschend an, doch gleichweit wird man neugierig und abwartend, wie gut man wirklich gedoubelt wird. Mich selbst wie ein Spiegelbild zu betrachten und zu hinterfragen, das hat einfach irre viel Spaß gemacht.