Ein Märchen für die ganze Familie

Geklotzt statt gekleckert: Für die opulente Aufführung des neuen Tabaluga-Abenteuers "Es lebe die Freundschaft" betreiben Peter Maffay und seine Mitstreiter einen enormen Aufwand, fahren nahezu alles auf, was so auf einer Konzertbühne möglich ist. Das Ergebnis ist ein kunterbuntes, aber auch lautes Spektakel, das in der Stuttgarter Schleyerhalle alle Generationen begeistert. Oma, Opa, Mama, Papa, Sohn, Tochter und Enkel applaudieren am Ende frenetisch, bis als Zugabe "Ich wollte nie erwachsen sein" (Nessaja) als emotionaler Schlusspunkt erklingt und das Publikum zufrieden in den Abend entlässt.

Die aktuelle Gastspielreise ist eine Art "Best-of"-Nummernrevue, die die Zuschauer auf eine Zeitreise durch das Tabaluga-Universum mitnimmt, die beliebtesten Songs dabei sozusagen die Sehens- und natürlich auch Hörenswürdigkeiten sind.

Peter Maffay und der kleine, grüne Drache Tabaluga brausen zu Beginn mit einem Cabrio auf die Bühne und los geht der Trip mit atemberaubenden Tempo. Exzellenter Reiseführer ist die Band von Peter Maffay, die stilsicher durch alle musikalischen Gefilde von Rock über Pop-Balladen und Musical-Songs bis hin zu Reggae und HipHop steuert. Dabei wird auch die komplette Klaviatur der Gefühlswelt von überbordender, ausgelassener Freude über Melancholie bis hin zu Enttäuschung und Trauer bedient.

Natürlich ist auch wieder das Stammpersonal, Rufus Beck (zugleich auch Regisseur), Heinz Hönig und Uwe Ochsenknecht, mit von der Partie, das launig und mit viel Verve zur guten Unterhaltung der Reisegruppe beiträgt.

Was sich auf den verschiedenen Bühnen und auf den zwei riesigen LED-Wänden abspielt, ist schlichtweg gigantisch. Es wird Feuer gespien, Nebel versprüht, geflogen, getanzt - und ganz nebenbei die Welt gerettet.

Dafür müssen Artos und Tabaluga am Ende Freundschaft schließen. Wie überhaupt Peter Maffay in dem Tabaluga-Abenteuer ein Plädoyer für die Freundschaft, die Grenzen überwindet und auch Menschen unterschiedlicher Hautfarbe vereint, sieht: "Egal, wo wir herkommen, wir alle haben das Herz am gleichen Fleck."