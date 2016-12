Ein lebendiges, liebgewonnenes Zuhause

Mit einem ironisch-flapsigen "Happy Birthday, altes Haus" lud das Mainfranken Theater Würzburg auch viele "Ehemalige" zu einem Galakonzert, das den 50. Geburtstag des aktuellen Theatergebäudes feierte.

Hochmodern für die 60er Jahre

Es war am 4. Dezember 1966, als der für die 60er Jahre hochmoderne Theaterbau mit Richard Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" eingeweiht wurde. Mit dem feierlichen Chorgesang des Volkes im dritten Akt "Wacht auf, es nahet gen den Tag" als Huldigung an den Nürnberger Schuhmacher und Poeten Hans Sachs entließen zum Ende der Gala dann der Chor und Extrachor mit dem Philharmonischen Orchester Würzburg die Zuhörer in gelöster, heiterer Stimmung in die klare Dezembernacht oder zum Austausch von Erinnerungen ins mit alten Fotos bestückten Foyer.

Sprungbrett für Talente

Des Weckrufes hätte es nicht bedurft, denn die musikalische Geburtstagsfeier, die ohne gestelzte Grußworte oder historische Abrisse auskam, hielt zuvor den Aufmerksamkeitspegel mühelos hoch. Intendant Markus Trabusch betonte in seinem Rückblick die Bedeutung des Theaters als Sprungbrett für Talente; passend dazu gab es Videobotschaften von Waltraut Meier, Diana Damrau und Christian Gerhaher, der besonders warmherzig auf seine Würzburger Anfänge bei GMD Jonathan Seers zurückblickte: "Die Zeiten in Würzburg und die Kulturlandschaft in Unterfranken vermisse ich doch immer wieder; ich habe dort wunderbar etwas außerhalb bei Volkach in den Weinbergen gewohnt".

Er bleibe mit Würzburg regelmäßig in Verbindung, weil dort sein Kammermusikpartner Gerold Huber lebe, der an der Musikhochschule eine Professur für Liedgestaltung innehabe.

Die Lacher hatte er auf seiner Seite, als er abschließend meinte, in Franken auch etwas gelernt zu haben: Den Gästen der Gala wünschte er "einen guten Beschluss". Markus Trabusch erinnerte an Julius Graf Soden als Begründer des Würzburger Stadttheaters, der mit dem Schauspiel "Stille Wasser sind tief" am 3. August 1804 die über 200 Jahre anhaltende Theatertradition begründete.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt stellte in seinem kurzen Grußwort den lebendigen Dialog des Theaters mit der Gesellschaft in den Mittelpunkt. Es sei ein "Raum gleichberechtigter kultureller Teilhabe" und ein lohnenswerter Ansatz, dabei Tradition und Moderne in einem lebendigen Zuhause miteinander zu verbinden. Nicht nur ihm machte dann das im Jahr des Theater-Neubaus 1966 uraufgeführte Werk "Musique pour les soupers du roi Ubu" von Bernd Alois Zimmermann große Freude. Das Philharmonische Orchester unter der Leitung von GMD Enrico Calesso ließ in dieser ausschließlich aus Zitaten bestehenden Collage die Fetzen aus Tänzen des 16. und 17. Jahrhunderts, aus Werken von Bach, Berlioz, Bizet, Beethoven, Schubert und Strawinsky mit wildem Ungestüm in den Saal fliegen.

Bürgerschaftliches Engagement

In dem von seinem Schöpfer "schwarzes Ballett" genannten letzten Satz werden zum Höhepunkt des "Gemetzels" Richard Wagners Walkürenritt und einen Anfangsakkord aus einer Stockhausen-Komposition auf die Schippe genommen. Für Markus Trabusch spiegelt sich in dieser "überzogen wirkenden Collage" der Zeitgeist der 60er Jahre und die Entwicklung hin zur demokratischen Gesellschaft wider. Er betonte zuvor noch die enorme Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements, das schon kurz nach der Zerstörung des Theaters am 16. März 1945 durch englische Fliegerbomben zur Wiederaufnahme von Aufführungen in der umfunktionierten Turnhalle des Lehrerseminars führte. Diesem "Theater am Wittelsbacher Platz" sollte der Neubau folgen, zu dessen Finanzierung ein Theaterbauverein Spenden in Höhe von einer Million Mark beisteuerte.

Dass die ursprüngliche Kostenplanung von rund vier Millionen Mark dann um ein Vielfaches überschritten wurde, ließ Markus Trabusch nicht unerwähnt. Gefeiert werde zwar heute das Gebäude, doch seien es erst die Mitarbeiter, die es mit Leben erfüllen.

Er dankte dem Theaterförderverein und seinem Vorsitzenden Bruno Forster für das unermüdliche, seit Jahren kontinuierlich hohe Engagement.

Die Erste Kapellmeisterin Marie Jacquot interpretierte mit dem Orchester Filmmusik aus "Star Trek" und begleitete mit Charles Ives' "Central Park in the Dark" filmische Impressionen aus einem diesmal menschenleeren Theatergebäude mit wundersamen Detailbetrachtungen der Bühnentechnik bis hin zu tänzelnden Garderobenmarken.

Schwerstarbeit gab es für die Bläser beim leichtfüßig gespielten Beatles-Titel "Yellow Submarine", rauschenden Beifall für Barbara Schöller nach "Life is a Cabaret" und für Tenor Roberto Ortiz nach seinem Aufruf "Komm in die Gondel" aus "Eine Nacht in Venedig" von Johann Strauss.