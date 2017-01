Ein Ereignis der Extraklasse

Die von Stadt und Kunstkreis Lauda-Königshofen veranstaltete Reihe "Jazz in der Aula" geht 2017 in ihr 40. Jahr. Um dieses Jubiläum schwungvoll zu beginnen, setzt man auf mitreißenden Boogie Woogie und viel Groove. Am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr wird das Christian Bleiming Trio mit dem amerikanischen Sänger Tommie Harris aufspielen.

Christian Bleiming (Klavier), Rainer Achterholt (Gitarre) und Peter Samland (Schlagzeug) spielen mitreißenden Boogie Woogie und traditionellen Rhythm & Blues mit gelegentlichen Swing-Einflüssen. Dabei gibt es nicht nur Klassiker des Genres, sondern auch eigene Kompositionen, die ganz im Stil der 30er und 40er Jahre gehalten sind. Bekannte Titel wie Gershwins "Lady Be Good", "Perdido" von Duke Ellington oder der allseits beliebte "Sheik of Araby" fügen sich - in rasantem Boogie-Tempo vorgetragen - nahtlos in das Repertoire ein. Das Trio beherrscht sein Metier und daher klingen die traditionellen Melodien so frisch, als seien sie gerade erst erfunden worden. Zwischen 1993 und 2014 gab es vielbeachtete CD-Veröffentlichungen des Trios aus Münster/Westf., wobei so mancher Titel sich zum Dauerbrenner im Radio entwickelte. Die drei erfahrenen Musiker waren auch oft im Fernsehen zu Gast und treffen den Geschmack des Publikums, welches die Konzerte als kurzweiliges Vergnügen erlebt. Das Programm ist authentisch, aber nicht "verstaubt", traditionell, aber nicht altmodisch.

Der Sänger Tommie Harris wurde in Birmingham/Alabama (USA) geboren und sammelte schon als kleiner Junge erste Erfahrungen mit dem seinerzeit hochaktuellen Rhythm & Blues, den er als "familieneigener" Discjockey" auf den Feiern seiner Verwandtschaft stimmungsfördernd einsetzte. Seit einiger Zeit in Deutschland lebend, erwarb er sich hier als Interpret von Gospel-, Jazz- und Bluestiteln einen ausgezeichneten Ruf. Er kombiniert die Songs mit seiner ganz persönlichen Note und verleiht dadurch jeder noch so oft gehörten Nummer neuen Schwung. 1987 bekam Mr. Harris endlich auch in seiner Heimat die verdiente Anerkennung und wurde mit der Aufnahme in die "Alabama Jazz-Hall of Fame" geehrt.

Ein Blues- und Boogie-Ereignis der Extraklasse steht bevor.

Vorverkauf: In Lauda Buchhandlung Moritz und Lux, in Tauberbischofsheim Buchhandlung Schwarz auf Weiß, in Bad Mergentheim Kultur- und Verkehrsamt. Telefonische Vorbestellung: Hanni Schifferdecker 09343/3077.

Beim Kauf oder der verbindlichen telefonischen Vorbestellung von zwei Karten gibt es eine zusätzliche Freikarte.