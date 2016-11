Differenzierte Bewegungssprache

"Kann eine Frau bald Papst werden?" titelte kürzlich ein deutsches Boulevardblatt. Am Mainfranken Theater Würzburg beantwortet Ballettdirektorin Anna Vita seit der Uraufführung am letzten Samstag diese Frage - zumindest rückblickend - in ihrem Handlungsballett "Die Päpstin" mit einem klaren "Ja". Allerdings tanzt und spielt Kaori Morito in der Hauptrolle die als Mann verkleidete Frau Johanna, die es im Jahre 855 auf dem Heiligen Stuhl geschafft haben soll.

Der Legende nach wurde die Päpstin noch schwanger. Ein Stoff, der die US-Schriftstellerin Donna Woolfolk Cross 1996 zu einem phantasiereichen Roman anregte, dessen farbig geschilderte Episoden Sönke Wortmann 2009 verfilmte und die auch als Schauspiel und Musical "verarbeitet" wurden.

Wer befürchtete, dass sich die Choreografin Anna Vita mit diesem opulenten Stoff verheben könnte, sah sich am begeistert gefeierten Premierenabend im nahezu ausverkauften Großen Haus eines Besseren belehrt. Nach dem Grundsatz "Weniger ist mehr" beschränkt sich das Bühnenbild von Sandra Dehler auf absenkbare Streben, die hoch aufgerichtet die Anmutung eines kathedralen Raumes und tief abgesenkt von bedrohlichen Stolperfallen suggerieren. Anna Vita gelingt es, mit ausdruckstarken, pantomimisch ausgefeilten Tänzen und eingespielten Klängen von Karl Jenkins, Arvo Pärt, Henryk Górecki oder Sebastian Bach den Lebensweg von Johanna in ihrer Ingelheimer Familie, der Domschule in Dorstadt, dem Fuldaer Kloster und schließlich in Rom nachzuerzählen. Als Tochter eines Dorfpriesters (verkörpert von Ioannis Mitrakis) und seiner Frau (Cara Hopkins) wächst Johanna als kluges Mädchen heran, das wie ihre älteren Brüder Matthias (Aleksey Zagorulka) und Johannes (Mihael Belilov) lernen will. Ihr Vater hält nichts davon, doch Johanna überredet Matthias, ihr heimlich Lesen und Schreiben beizubringen. Matthias, der in die Domschule in Dorstadt aufgenommen werden soll, stirbt. Der Schulleiter Esculaptius (Leonam Santos) erkennt die besondere Begabung von Johanna. Dort lernt sie den Grafen Gerold (Davit Bassénz) kennen, der von ihrer Klugheit fasziniert ist und das Mädchen in seine Familie aufnimmt. Die Normannen überfallen das Dorf und töten Gerolds Familie und Johannes. Johanna überlebt das Massaker, flieht und macht sich in der Mönchskutte ihres Bruders auf den Weg ins Kloster nach Fulda. Dort wird sie in der Heilkunst unterwiesen. Ihre Flucht führt sie nach Rom, wo sie sogar dem Papst helfen kann. Der wird jedoch von Anastasius vergiftet. Nach einer Liebesnacht mit Gerold wird Johanna schwanger, aber von den Kardinälen zum neuen Papst gewählt. Johanna gewinnt dank ihrer weisen Ausübung des Amtes großes Ansehen.

Trotz der rasch wechselnden Rollen gelingt der Ballettcompagnie eine differenzierte Bewegungssprache, wobei Anna Vita abwechslungsreich den assoziativen oder den eher musikorientierten Charakter in den Vordergrund stellt. Die stilisierten Kostüme von Sandra Dehler orientieren sich einprägsam an liturgischen Farben und tragen mit der exzellenten Lichtgebung von Walter Wiedmaier zum besseren Verständnis der fesselnden Handlung bei.

Die nächsten Vorstellungen des Balletts "Die Päpstin" sind am 4., 19. und 29. November jeweils um 19.30 Uhr. ferö