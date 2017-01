Die Seligkeit der Seventies

Rosanne Priest (links) und Melody Munday sind bei "ABBA Gold" Frida und Agnetha. © Holroyd

In den 70er Jahren war auch nicht alles so einfach. Zum Beispiel gab es da noch keine Handys. Das hatte einerseits natürlich auch Vorteile, aber in Liebesdingen war das nicht wirklich praktisch. Und so schrieben Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Stig Anderson 1973 einen Song über das sehnsuchtsvolle Warten am Telefon: "Ring Ring - warum rufst du mich nicht an"? Ein Lied wie dieses wäre heute undenkbar, es sei denn, man fände Textzeilen wie "Mail, Mail - warum schickst du mir denn keine WhatsApp?" allen Ernstes verkaufsfördernd.

Mit dem ABBA-Virus infiziert

ABBA veröffentlichten "Ring Ring" 1973, also vor - man mag gar nicht nachzählen - 44 Jahren. Ein Jahr später gelang der schwedischen Band mit "Waterloo" der internationale Durchbruch. Mit dem Siegertitel des "Grand Prix d'Eurovision de la Chanson" - aus dem staatstragenden Namen wurde im Laufe der Jahre der "Eurovision Song Contest" - eröffneten auch "ABBA Gold" ihre Show im Würzburger Congress Centrum. "ABBA Gold", das sind junge, ambitionierte Musiker aus England, die 1974 zwar alle noch lange nicht geboren waren, aber den ABBA-Virus in sich tragen.

Zwei Formationen touren momentan durch Deutschland. In Würzburg standen am Donnerstag Melody Munday (Agnetha), Rosanne Priest (Frida), William Tierney (Björn) und Adam Fletcher (Benny) auf der Bühne. Unterstützt wurden sie von den beiden deutschen Musikern Sven Zumbrock (Schlagzeug) und Christoph Dubbel (Bass).

Während man sich gerade so richtig in die Seventies-Seligkeit eingegroovt hatte, wurde man mit einem Schlag wieder in die Neuzeit gebeamt: "Benny" bat darum, für eine schöne Atmosphäre beim nächsten Song doch bitte das Licht der Handys anzuschalten. Wunderkerzen, das romantische Relikt der 70er, sind in Konzertsälen bekanntlich verboten. Etwas später erwähnt er die Facebook-Seite der Band - zu ABBA-Zeiten gab es noch die guten alten Poesiealben. Hach.

Dennoch: Die Stimmung bei "Fernando" war trotz greller Handy-Taschenlampen schön, und spätestens bei "Mamma Mia" ging die Post ab. Stillsitzen konnte und wollte da niemand mehr.

Immer wieder drückte die Truppe den guten alten Songs ihren eigenen Stempel auf. Das funktionierte vor allem beim Akustik-Set hervorragend.

Bei der Auswahl der Lieder können die Künstler natürlich mehr als nur aus dem Vollen schöpfen. Dass dabei viele Songs, vor allem die ABBA-"Perlen", auf der Strecke bleiben, ist unvermeidlich. "Honey Honey" jedoch hätten gewiss viele Fans auch gerne im Repertoire dabei gehabt. Dafür hatte die Band, in der natürlich auch die Jungs stilecht Plateaustiefel tragen - viele andere große Hits wie "Super Trouper", "Take a Chance on me", "Money Money Money", "Chiquitita" oder "Knowing Me Knowing You"mit dabei. Besonders schön war Melody Mundays Solo mit "The Winner takes it all".

Bis zum Schluss hoben sie sich den Knaller des Abends, "Dancing Queen", auf.

Und mit "I have a Dream" endete diese ganz besondere Nostalgie-Party.

"Ring Ring" - sind seitdem wirklich 44 Jahre vergangen?