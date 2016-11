Die jungen Wilden spielten entfesselt auf

Wenn man ein wohlfeiles Klischee bedienen will, könnte man von zwei (noch) "jungen Wilden" sprechen, die in Person des Geigers Linus Roth und seines Klavierbegleiters José Gallardo beim jüngsten Schlosskonzert im (bemerkenswert für ein Kammermusikereignis) sehr gut besuchten Rathaussaal miteinander musizierten.

Und wie in jedem Klischee ein Stück Wahrheit ist, so auch hier: denn wild, ungestüm, energetisch und geradezu entfesselt virtuos spielte dieses fabelhafte Duo, das auch äußerlich merkwürdig gut zueinander passt, bei passender Gelegenheit immer mal wieder auf, mit mehr als einem Tropfen Zigeunerblut in den Adern, zugleich aber auch atemberaubend präzise und kontrolliert und dazu mit jener individuellen Klasse und bezwingenden Ausstrahlung, die man von zwei so exzellenten Vertretern ihres Faches erwarten konnte.

Eingespieltes Team

Beide sind ein seit langem eingespieltes Team, der gebürtige Argentinier José Gallardo(Jg. 1970), erfolgreich sowohl als Solsit wie als viel gesuchter Begleiter, und der 1977 in Ravensburg geborene Linus Roth, mit dem es in den Neunzigerjahren seit seinem Sieg bei "Jugend musiziert" mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen steil bergauf ging und der heute zu den renommiertesten Interpreten seiner Generation gehört.

Prachtvolles Wechselspiel

Nicht zufällig standen musikantisch besonders dankbare Werke an diesem Abend auf dem Programm: Zum einen die d-moll Sonate op. 108 von Brahms, ein Klassiker des Genres, eine weitere von Francis Poulenc und schließlich zwei Kompositionen von Mieczyslaw Weinberg(1919-1996), einem im Westen lange Zeit fast unbekannt gebliebenen Komponisten aus der ehemaligen Sowjetunion, dessen Wieder- beziehungsweise Neuentdeckung dem Geiger Linus Roth seit langem ein Herzensanliegen ist.

Die 1888 vollendete Brahmssonate gehört aufgrund ihrer konzertanten und hochvirtuosen Qualitäten und dem Kontrast zwischen ihren dramatisch bewegten Ecksätzen, dem mehr lyrisch entrückten dritten Satz und dem romantisch beseelten Adagio zu den meist gespielten Werken des Meisters in dieser Gattung.

In prachtvollem Wechselspiel entspann sich der Dialog zwischen José Gallardos energiesprühenden Klavierpart (wobei nur der im Rathaussaal etwas flache und trockene Klang des Instruments den Gesamteindruck etwas trübte) und Roths gleichermaßen im romantischen Ausdruck gezügeltem Spiel von schneidiger Eleganz, das im Adagio zu wundervoll ausgeruhter, entspannter Kantilenschönheit fand und im subtilen "poco presto con sentimento" mit dynamischer und agogischer Raffinesse aufwartete. Entfesselte Virtuosität und unbändiger Vorwärtsdrang prägten schließlich das fulminant dahinstürmende Presto-Finale.

Höchst anspruchsvoll

Etwas leichtgewichtiger, dabei höchst anspruchsvoll und unterhaltsam, präsentierte sich die Sonate op.119 von Francis Poulenc(1898-1963).

Poulenc, einer der bedeutenden französischen Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ließ sich von den Formen der Vergangenheit und Gegenwart von Barock bis Jazz beeinflussen und übte gerne die Methode, in seine Musik Zitate aus diversen Epochen einzuarbeiten und in einem neuen Licht erscheinen zu lassen.

So auch in dieser 1943 entstandenen Sonate, worin der 20er Jahre Schlager "Tea for two" eine Art durchgehendes Leitmotiv bildet.

Im übrigen lebt das Werk von starken Kontrasten, zwischen wie auch innerhalb seiner drei Sätze, wobei das Intermezzo unversehens mit Tönen eines Kaffeehaus-Stehgeigers überrascht, mit herrlich augenzwinkernd süffigem und dabei erlesenem Ton vom Interpreten ausmusiziert und von besonderer Wirksamkeit inmitten der ruppigen, aggressiven Passagen mit ihrer mal insistenten, mal kapriziösen und vertrackten Rhythmik.

Heilende Kraft der Melodie

Ebenso packend und erzmusikantisch wie bei Poulenc, zugleich locker und vibrierend vor Energie, mit unmittelbar spontanem Zugriff und Herzblut ging das Duo in den zwei Kompositionen von Miecyslaw Samuilowicz Weinberg (1919-1996) zu Werke, die den Anfang und Schlusspunkt dieses hochkarätigen Kammermusikabends bildeten.

Weinberg, Sohn polnischer Juden und zu Beginn des zweiten Weltkriegs mit knapper Not den Nazischergen entronnen, denen seine ganze Familie zum Opfer fiel, dann in Stalins Reich wie sein Freund Schostakowitsch immer gefährdet, mehr geduldet als geschätzt, gehört zu den großen Neuentdeckungen zu Beginn unseres Jahrhunderts, und dies nicht zuletzt dank seinem Interpreten Linus Roth, dem es ein persönliches Bedürfnis ist, die unverwechselbaren Qualitäten dieses faszinierenden Musikers ins rechte Licht zu rücken.

Anders als sein großer Zeitgenosse Schostakowitsch (der ihn sehr schätzte) vertraut Weinberg - trotz oder vielleicht gerade wegen seiner schweren Schicksale - auf die heilende Kraft der Melodie als einem zentralem Element des Menschlichen - in seinem Fall derjenigen, die der jüdischen Volksmusik seiner Vorfahren entlehnt ist.

"Tanz der Kobolde" zum Schluss

Sie prägt sowohl seine reizvolle, mal kantable, mal tänzerische Sonatine, bei der hinter vordergründiger Heiterkeit immer auch Klage und Trauer als unterschwellige Konstante zu spüren ist wie auch seine etwa gleichzeitig entstandene Rhapsodie über Moldawische Themen, einem überaus dankbaren, herrlich urwüchsigen, eingängigen und ausgelassenen Paradewerk für jeden Geigenvirtuosen, der sich dabei fühlen und gebärden kann wie der "Fiddler on the roof" in "Anatevka".

Begeisterter Beifall

Und wenn der Fiddler dann nicht nur glänzend gelaunt ist, sondern luxuriöserweise auch über eine solch superb beherrschte Stradivari verfügt wie Linus Roth, dann ist des Staunens und Entzückens kein Ende mehr . . .

Für den begeisterten Schlussbeifall im Tauberbischofsheimer Rathaussaal bedankte sich das Duo Linus Roth/José Gallardo mit einem weiteren virtuosen Reißer, dem "Tanz der Kobolde" von Antonio Bazzini. Thomas Hess