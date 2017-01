Das Kind im Manne

Mit ihrem Abschlussjahrgang des Studiengangs Musical realisiert die Bayerische Theaterakademie August Everding immer ein ganz besonderes Projekt mit renommierten Regisseuren, Choreographen und Ausstattern. Diesmal wagte sich die Akademie an die Europäische Erstaufführung des Broadway Erfolgs "Big Fish".

Münchner Premiere umjubelt

Die umjubelte Premiere war im November im Prinzregententheater in München. Das Theater Heilbronn hatte sich schon lange die Rechte an einem Vorstellungszyklus im Großen Haus gesichert. Damals nicht ahnend, was für ein großer Erfolg die Premiere in München werden würde. Beifall im Stehen und sich vor Lob überschlagende Kritiken würdigten die herausragenden musikalischen und darstellerischen Leistungen und die opulente Inszenierung dieser tiefgründigen und herzerwärmenden Geschichte über Väter, Söhne und große Heldentaten. Premiere in Heilbronn ist am 25. Januar um 19.30 Uhr im Großen Haus. Die weiteren Vorstellungen laufen an den darauffolgenden Tagen bis zum 29. Januar.

"Big Fish" basiert auf dem gefeierten Roman von Daniel Wallace von 1998 und dem vielfach gelobten Film aus dem Jahre 2004 von Tim Burton. 2013 erlebte es seine umjubelte Uraufführung am Broadway in New York. Musik und Liedtexte stammen von Andrew Lippa (The Addams Family, The Wild Party). Das Textbuch verfasste Johan August, der bereits das Filmdrehbuch geschrieben hatte. Die musikalische Leitung hat Tom Bitterlich. Regie führte Andreas Gergen, für die Bühne ist Sam Madwar verantwortlich, für die Kostüme Ulli Kremer. Als Choreograph konnte Danny Costello gewonnen werden. Darsteller sind Studierende der Bayerischen Theaterakademie.

Perfekte Kombination

"Big Fish" ist eine perfekte Kombination aus Musical-Drama und Musical-Comedy. Die Herausforderung bestünde darin, den Stoff so unterhaltsam wie möglich auf die Bühne zu bringen, andererseits aber auch das Drama und die Tiefe des Konfliktes von Edward ernst zu nehmen, die emotionalen Ebenen auszuloten, warum Vater und Sohn sich voneinander entfernt haben, beschreibt Regisseur Andreas Gergen.

Die Musik ist so farbig und vielgestaltig wie die Geschichte des Stückes. Sie erzählt vom Aufeinandertreffen zweier Welten, die sich in unterschiedlichen Klangfarben und Motiven widerspiegeln. Die Songs und Nummern, die reale Personen und Begebenheiten beschreiben, sind im zeitgenössischen Musicalstil Musical) gehalten, der starke Einflüsse aus der Popmusik aufweist. Die Fantasiewelten Edwards weisen eine andere musikalische Charakteristik auf. Sie nehmen Anleihen bei typisch amerikanischer Marschmusik, rhythmisch komplexen Funkstilistiken und bei Country-Musik.