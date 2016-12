Bryan Adams rockt Würzburg

Nach seinen ausverkauften Arena-Konzerten gibt Bryan Adams Open Air-Zugaben Anfang August. Am 4. August wird der Rocker für alle Jahreszeiten vor der zum Unesco Weltkulturerbe gekürten Residenz in Würzburg auftreten. Der Superstar ohne Allüren, der als einer der weltweit populärsten Live-Interpreten gilt, präsentiert alle Klassiker ebenso wie Songs seines letzten Albums "Get Up!"

Adrenalin pur

Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert Bryan Adams Millionen Fans weltweit nonstop mit Bestseller-Songs und vehementen Live-Auftritten. Seine CDs eroberten stets die Spitzen der internationalen und deutschen Charts, erreichten multiplen Gold- und Platinstatus. Seine Hitsingles entwickelten sich zu Rockhymnen, seine Konzerte sind Adrenalin pur.

Während seine Hitsongs stets die internationalen Charts dominierten, zog er die Massen mit absoluter Natürlichkeit und überschäumender Spielfreude in den Bann.

Auch nach drei Jahrzehnten einer beispiellosen Karriere bleibt er der glaubwürdige Rock'n'Roller, dessen Beliebtheit nicht von Moden und Trends abhängig ist. Über 65 Millionen Tonträger und Nr. 1-Status in mehr als 40 Ländern dokumentieren eine einzigartige Resonanz, die ihre Entsprechung in ausverkauften Tourneen rund um den Globus findet. Bryan Adams und seine langjährigen Begleiter, Keith Scott (Leadgitarre) und Mickey Curry (Drums) sowie Keyboarder Gary Breit und Bassist Norm Fisher, präsentieren eine mitreißende Show, bei der sich selbstverständlich Hits und Highlights aneinander reihen.

"Get Up!" ist das 13. Studioalbum von Bryan Adams. Produziert hat es der legendäre Electric Light Orchestra-Frontman Jeff Lynne, der unter anderem schon mit den Beatles, Paul McCartney sowie Tom Petty kollaborierte und mit den Traveling Wilburys Rockgeschichte schrieb. "Get Up!" überzeugt durch eine stimmige Kollektion handgemachter Rocksongs.

Es pendelt zwischen schnellen und heftigen Uptempo-Hits wie "Brand New Day", "You Belong To Me" sowie "Thunderbolt" und sanfteren Songs, wie zum Beispiel "Don't Even Try" und "We Did It All".

Vier Mega-Hits verdeutlichen die musikalische Dominanz von Bryan Adams in den 90ern: "Everything I Do", "Please Forgive Me", "All For Love" und "Have You Ever Really Loved A Woman". Schon Mitte der 80er hatte sich Adams seinen Platz in der 'Rock'n'Roll Hall of Fame' erspielt, als er mit den "Reckless"-Klassikern "Summer Of '69", "Somebody" und "Run To You" sowie "Cuts Like A Knife" Weltruhm erlangte.

Viele Chartbreaker

Adams musste dem Erfolg nie hinterherlaufen. Er war schon immer dem gradlinigen Gitarren-Rock verfallen. Energiegeladene Lieder und rauer Gesang wurden zu seinen Markenzeichen, aber ebenso wunderschöne Balladen. "Everything I Do", der Ohrwurm aus dem 'Robin Hood'-Film, wird als eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten in die Annalen der Rockgeschichte eingehen. Superhits wie "Have You Ever Really Loved A Woman?", "The Only Thing That Looks Good On Me Is You", "Cloud No. 9", "The Best Of Me" oder "Here I Am" zählen zu weiteren herausragenden Chartbreakern.

Bryan Adams live - das sind mehr als zwei Stunden ungebremste Energie und totales Engagement analog zu dem Versprechen seines Millionensellers "Let's Make A Night To Remember". Es ist, wie es seine Rockhymne "Straight From The Heart" treffend beschreibt: Direkt von seinem Herzen in die seiner Fans.

In den letzten Jahren hat Bryan Adams als Fotograf auf sich aufmerksam gemacht.

Auch auf diesem Gebiet erweist er sich als absoluter Meister seines Fachs.