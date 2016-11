Bissig im bayerischen Plauderton

Das Eis ist schnell gebrochen, wenn Martina Schwarzmann die Bühne betritt. Bei ihrem Gastspiel in der Tauberbischofsheimer Festhalle mit bissigem bayerischen Humor blieb am Samstag kein Auge trocken.

Ziel erreicht: "Gscheid gfreid" heißt nicht nur das Programm von Kabarettistin Martina Schwarzmann. Das ist auch der Gemütszustand des begeisterten Publikums am Samstag in der ausverkauften Tauberbischofsheimer Festhalle. Mit ihrem teils derben Humor und der oberbayerischen Mundart hat sie die Zuhörer sofort um den kleinen Finger gewickelt.

Martina Schwarzmann braucht nicht viel auf der Bühne. Der rotbraune Hocker, ein kleiner Stehtisch und ihre beiden Gitarren: Mehr "Show" bietet sie nicht bei ihrer zweieinhalbstündigen Stippvisite. Adrett im gestreiften Blümchenkleid, die Haare streng nach hinten gekämmt, wirkt sie so brav, als ob sie kein Wässerchen trüben könnte. Doch der biedere Schein trügt: Schwarz ist ihr Humor und schwarz die komplette Bühne. Passend eben.

Die Gitarre ist das Markenzeichen. Sobald Schwarzmann auf der Bühne ist, legt sie das Instrument nicht mehr aus der Hand. Nur als ihre Lieblingsgitarre ziemlich schräg klingt, holt sie sich den Ersatz aus dem Koffer. "I hab scho drauf gwart", dass das Instrument den Geist aufgibt. Und damit sie die nicht mehr anschauen kann, dreht Schwarzmann den Korpus auf dem Ständer einfach zum Publikum hin.

Die schräge Oberbayerin kümmert sich nicht um große und kleine Politik oder das Weltgeschehen. Sie hat es auf ganz andere Dinge abgesehen: Den ganz normalen täglichen Wahnsinn eben - mit Familie, Kindern und natürlich der lieben Verwandtschaft. "Kinder sind doch einfach das Höchste", erzählt die dreifache Mutter. "Endlich habe ich tagsüber jemanden zuhause zum Spielen." Deshalb gebe es bei ihr auch endlich das Spielzeug, das sie als Kind nicht gehabt habe - jede Menge Lego-Steine.

Ihre trockene Sicht auf so manche Alltagsbegebenheit, wie eben Familienfeste, löst beim Publikum neben hemmungslosen Lachsalven wohl auch einige Erinnerungen aus. Wer kennt nicht auch solche Feiern, bei denen die Krankheiten der Onkels und Tanten mehr Raum einnehmen, als einem lieb ist. Waisenkinder hätten es da einfacher: Die könnten einfach gemütlich auf dem Sofa sitzen, konstatiert sie.

Die Trägerin des deutschen Kabarettpreises redet und singt, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Manchmal ein bissel schnell, nicht jeder versteht auf Anhieb ihren Zungenschlag. Aber das weiß die Kabarettistin - und liefert bei speziellen "Fachbegriffen", wie dem "Britschen", die Erklärung gleich mit. Britschen ist eine der Lieblingsbeschäftigung ihrer drei Kinder. Da wird am Küchentisch Wasser ausgeleert und begutachtet, wie sich die Flüssigkeit über Tischdecke, Stuhlpolster und Boden langsam verteilt. Auch das Essen landet oft auf dem Küchenboden. Aufputzen erfolgt erst am Abend. Ihr Tipp: Mit der Fußbodenheizung lassen sich wunderbar Bananenchips kreieren.

Im Plauderton nimmt die 37-Jährige das Tauberbischofsheimer Publikum mit auf eine amüsante Reise durch den Schwarzmann'schen Alltag. Sie erzählt von der Bastelleidenschaft der Kinder, die neben den bisher zehn Martinslaternen drei neue gebastelt haben, von akkuraten Müttern, bei denen immer alles blitzblank und stets jahreszeitlich passend dekoriert ist, von der Aufräumaktion ihres Mannes, während sie kocht, oder von den Norwegerpullis, die sich in der Waschmaschine in einen Filzball verwandeln. Mit einem großen Augenzwinkern ist sie schließlich beim Friedhof und von den geheimen Tagen, an denen auf den Gräbern die Eisbegonien gepflanzt werden.

Überhaupt hängt sie an ihrer oberbayerischen Heimat - nicht gefühlsduselig, sondern eher herzerfrischend und frech. Das beweist der messerscharfe Blick auf die Menschen und die Umwelt, irgendwo auf dem flachen Land zwischen Dachau und Fürstenfeldbruck. Skurriles und manchmal Absurdes fördert sie so zutage. Wie etwa ihre Überlegung, dass auf ihrem Grab lieber Gemüse wachsen soll. "Dann kimmans regelmäßig, wenns was zholen gibt." Warum sie ihre Kinder ein dreiviertel Jahr gestillt hat? "Weil die Kinder dadurch schlauer werden und ich mir so die zeit für die Hausaufgaben schon jetzt gespart hab'."

Schwarzmann öffnet den Blick. Aber sie gibt den Zuhörern auch etwas mit auf den Weg: Einfach mal zufrieden sein. Ihr Nachdenken über das Leben ist so herrlich amüsant und kommt beim Publikum bedingungslos an. Und wie sie in der Ballade vom "Lila Auto" findet: "Des muss a ja wer dua."

Die Zuhörer hat der Abend auf alle Fälle "gscheid gfreit."