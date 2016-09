„Bei uns ist jeder gut aufgehoben“

Seit Februar sorgt ein sehr charmantes Dream-Team dafür, dass bei "Debut" alles wie am Schnürchen läuft. Mit der Anreise der jungen Künstler und der Jurymitglieder wird es bei dem hochdotierten Wettbewerb nun richtig spannend.

Zeit zum Durchatmen haben Claudia Geier, Edith Wittenstein und Clarry Bartha schon lange nicht mehr. "Debut", der mittlerweile achte Europäische Gesangswettbewerb, fordert ihre ganze Aufmerksamkeit. Regelmäßige Meetings in den Räumen des Hauptsponsors, des Maschinenbauunternehmens Wittenstein in Harthausen, gehören seit Monaten zu ihrem Alltag. Die drei Damen, allesamt ausgewiesene Organisationstalente, verstehen sich trotzdem bestens.

"Das macht richtig Spaß!"

Qualifikationsrunden und Semifinale Die beiden öffentlichen Vorrunden im Gewehrhaus von Schloss Weikersheim am Montag, 19. September (10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr), und am Dienstag, 20. September (10 bis 14 Uhr), können bei freiem Eintritt besucht werden. Das ebenfalls öffentliche Semifinale beginnt am Mittwoch, 21. September, ebenfalls um 10 Uhr und dauert bis 13 sowie nochmals am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr. Im Anschluss zieht sich die Jury unter Vorsitz von Kammersänger Prof. Harald Stamm zurück, um sich für die Finalisten zu entscheiden.

Für Projektmanagerin Claudia Geier ist es mittlerweile der vierte Contest, den sie betreut. Sie wirft so schnell nichts aus der Bahn. "Klar hat man eine gewisse Routine, aber trotzdem ist es immer wieder aufs Neue spannend", gibt sie dennoch zu.

Edith Wittenstein, Frau des rührigen Initiators Dr. Manfred Wittenstein, feiert dagegen ihr Debüt bei "Debut" und ist bereits infiziert: "Bis jetzt kannte ich den Wettbewerb nur als Außenstehende. Ich hätte nie gedacht, dass im Hintergrund so viel abläuft. Jetzt aktiv mitzuwirken, macht mir richtig Spaß", sagt sie mit leuchtenden Augen.

Dritte im Bunde ist die renommierte Opernsängerin Clarry Bartha, seit diesem Jahr künstlerische Leiterin von "Debut". Das Organisieren ist sie gewöhnt, und zwar nicht erst durch ihre Arbeit für den Förderkreis Bronnbacher Klassik und die Reihe "Konzert zum Sonnenuntergang" in Boxberg.

Bei "Debut" kann sie nun ihre große Erfahrung und ihr Wissen einsetzen. Die Größenordnung lässt aber auch sie staunen: "Das ist unglaublich viel Papierkram!"

Claudia Geier bringt das Credo der vereinten Frauenpower auf den Punkt: "Es muss alles geregelt sein." Und damit meint sie auch wirklich alles. Der Wohlfühlfaktor etwa nimmt einen besonders hohen Stellenwert ein.

Die "Debut"-Mitwirkenden können zum Beispiel einen einzigartigen Shuttle-Service in Anspruch nehmen. So gut wie alle Teilnehmer reisen über Würzburg an. Dort werden sie abgeholt und nach Weikersheim, wo der Wettbewerb die ersten drei Tage stattfindet, gebracht.

Wohlfühl-Service kommt an

Im Logierhaus der Musikakademie Schloss Weikersheim, betrieben von den Jeunesses Musicales, genießen sie Einzelzimmer und Vollpension - ebenfalls ein Service, der sonst nicht üblich ist. Zudem dürfen die Sänger ihre jeweiligen Pianisten mitbringen. "Unser Rundum-Paket wird sehr geschätzt. Bei uns ist jeder gut aufgehoben", sagt Claudia Geier nicht ohne Stolz.

Und so etwas spricht sich herum. Eine bessere Werbung könnte sich das "Liebliche Taubertal" also gar nicht wünschen.

Zum Gesamtpaket, das die drei Damen scheinbar so locker-entspannt schnüren, gehören unter anderem auch die Erstellung der Ablaufpläne, der Kartenvorverkauf, die Sitzordnungen, die Organisation der Verpflegung, die Dekoration und die Technik in der Wittenstein-Innovationsfabrik, wo am Donnerstag der Liederabend stattfindet, sowie in der Bad Mergentheimer Wandelhalle, in der am Samstag das Galakonzert der Finalisten und die Preisverleihung über die Bühne gehen werden.

Viele gute Geister

Das Team, das in den letzten Wochen der "heißen Phase" noch von fünf jungen Leuten unterstützt wurde, ist dabei besonders dankbar für die tatkräftige Hilfe von Wandelhallen-Hausmeister Thomas Reuss und von Michaela Patzel von der Kurverwaltung. Und auch ohne die Hausmeister Alex Wiener und Klaus Hitzfelder von der Wittenstein AG sowie Reiner Hörner von der Akademie Schloss Weikersheim "wären wir aufgeschmissen", sagt Claudia Geier.

Die persönliche Betreuung der Gäste - Clarry Bartha nennt es gerne "Pflege" - ist dem tatkräftigen Trio ebenfalls sehr wichtig. Die Künstler können sich beispielsweise jederzeit bei den Juroren Rat holen. Und auch nach dem Wettbewerb, der schon für viele Teilnehmer ein Sprungbrett hinein in die internationale Karriere bildete, ist ein Kontakt mit den Künstlern mehr als nur erwünscht.

Erstmals werden die Finalisten beim diesjährigen Galakonzert vom Philharmonischen Orchester Würzburg unter der Leitung von Enrico Calesso begleitet. "Er", sagt Clarry Bartha, "passt vortrefflich zu uns".

Der Abend wird erneut live von SWR2 übertragen. Und zwei sehr bekannte Namen auf der Gästeliste zeugen von dem hohen Stellenwert, den "Debut" genießt: Schirmherr ist der weltbekannte Kammersänger Prof. Peter Schreier, moderiert wird das illustre Ereignis wieder von Jan Hofer, dem Chefsprecher der "ARD-Tagesschau".

"Alle Finalisten sind Gewinner"

Dem Sieger winken 10 000 Euro Preisgeld, der Zweitplatzierte erhält 5000 Euro, der Dritte 2500 Euro. Jeweils 500 Euro gibt es für die Ränge vier bis sechs. Der Gewinner des Lie

derabends bekommt 3500 Euro Preisgeld. "Am Ende", sagt Clarry Bartha, "sind alle Finalisten Gewinner". Für eine Karriere, wie sie sie beispielsweise gemacht hat, gehören in ihren Augen eine Mischung aus großem Talent, einer gehörigen Portion Glück und dann noch das gewisse Etwas, das man nicht definieren kann.

"Uns ist es wichtig, die Teilnehmer zu begleiten, zu unterstützen und gegebenenfalls auch zu trösten", meint Claudia Geier. Edith Wittenstein erinnert sich noch an herzzerreißende Szenen im Finale, von denen sie heute noch Gänsehaut bekommt. "Die, die ausscheiden, tun einem sehr leid. Man gönnt jedem Teilnehmer den Sieg", sagt sie.

Dieses Dreamteam, so viel steht fest, kann nicht nur locker ein Großereignis wie "Debut" stemmen.

Es hat auch das Herz am rechten Fleck.