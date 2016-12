Barclay-James-Harvest-Urgestein Les Holroyd und seine Band spielen am 25. März in der Tauberbischofsheimer Stadthalle.

Vor 50 Jahren starteten Barclay James Harvest (BJH) um Gründungsmitglied Les Holroyd bei Manchester ihre musikalische Reise rund um den Globus.

Passend zum Jubiläum wird die britische Classic-Rock-Legende auf ihrer "Retrospective - 50th Anniversary Tour" dieses Ereignis am Samstag, 25. März 2017, ab 20 Uhr in der Stadthalle in Tauberbischofsheim stilecht mit ihren Fans feiern.

Zahlreiche Hits

Schnell wurde "BJH" zu einer Supergroup der 80er Jahre. "Life is for Living", "Berlin", Mocking Bird" und natürlich "Hymn" sind der Stoff, aus dem romantische Progressiv-Rock-Hymnen von Weltruhm gestrickt sind.

Unvergessen ist das Gratis-Konzert am Berliner Reichstag vor über 275 000 Fans auf beiden Seiten der Mauer. In Tauberbischofsheim werden sicherlich die großen Hits zu hören sein Das aktuelle BJH-Line-Up ist: Les Holroyd, Mike Byron-Hehir, Colin Browne, Steve Butler und Louie Palmer.