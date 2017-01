Auf dass die Puppen tanzen

"The Toy Dolls" ließen im "Hirsch" die Puppen tanzen. © Steffen Behr

Die nordenglische Fun-Punk Band "The Toy Dolls" feierte im mit 800 Fans restlos ausverkauften "Hirsch" in Nürnberg eines von nur drei Konzerten in Deutschland.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1979 sorgt Frontmann Michael "Olga" Algar in der aktuellen Besetzung zusammen mit Tommy Goober (Thomas Woodford Blyth, E-Bass) und The Aamazing Mr. Duncan (Duncan Redmonds, Schlagzeug) für jede Menge Spaß und gute Laune. Dabei dürfen sich "The Toy Dolls" durchaus damit rühmen, schon vor der Erfindung des Fun-Punk Spaß und Punk zu einer einzigartigen Mischung zusammengebracht zu haben. Wenn der auch mit 54 Jahren noch immer jugendlich-schlaksige Frontman Olga zusammen mit dem Bassisten über die Bühne tobt, scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. 38 Jahre nach der Gründung und 19 Alben später wirkt die Band so frisch wie am ersten Tag.

Mit bunten Karohosen, den übergroßen Sonnenbrillen und viel zu kurzen Krawatten glaubt man kaum, dass es sich auf der Bühne um gestandene Herren, als vielmehr um rebellierende Jungspunde handelt.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Stimmung im Nürnberger Publikum, unter dem sich Fans der ersten Stunde ebenso befanden wie spät berufene "Toy Dolls"-Fans, grandios war.

Wann immer Frontmann Olga zum Mitsingen aufrief, grölte die Menge lauthals mit.

Und natürlich durfte da auch nicht der Song fehlen, mit dem die Band ihren bis dato größten Erfolg feierte. "Nellie The Elephant" ein altes Kinderlied, welches die "Toy Dolls" auf Fun-Punk trimmten und mit dem sie im Jahr 1983 auf Platz 4 der Britischen Charts einschlugen.

Zu jener Zeit war Frontmann Olga bereits das einzige verbliebene Bandgründungsmitglied. Die Posten des Bassisten und Schlagzeugers wurden sehr oft neu besetzt, und so verschliss Olga im Laufe der Jahre weit über 20 Bassisten und Drummer.

Mag man den Worten auf ihrer Homepage glauben, werden die "Toy Dolls" aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen. Das mittlerweile 20. in der Geschichte dieser ungewöhnlichen Band. Bleibt zu hoffen, dass sie auch weiterhin ihrem einzigartigen Stil treu bleiben, den ihre Fans so an ihnen lieben. Dass sie noch viele Jahre mit ihrer schrillen, lustigen Art über die Bühne fegen und die Musikszene dadurch ein wenig bunter machen.

Auf dass die Puppen noch viele Jahre tanzen werden! Anke Vogel