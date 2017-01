Akrobatisch mühelose Spieltechnik

Mit einem außergewöhnlichen Programm eröffnete Martin Stadtfeld seinen Klavierabend im dritten Meisterkonzert in der Würzburger Musikhochschule. Längst ist der Pianist hier kein Unbekannter mehr. Verschiedene Auftritte vor Ort wiesen ihn als einen Pianisten aus, dem man gespannt zuhören konnte. Seine Programme im Konzert und auf Schallplatten beschreiten zuweilen eigene Wege, umgehen gängiges Repertoire. Dies sorgt für Überraschungen, über die man streiten kann.

Verliebt ins eigene Spiel

So setzte Stadtfeld an den Anfang seiner Vortragsfolge eine Improvisation über ein Thema des Musik liebenden Friedrich II., aus dem Johann Sebastian Bach das sogenannte "Musikalische Opfer" in kunstvollen polyphonen Varianten als Ehrengabe für den König formte. Stadtfeld erging sich trotz einiger hübscher Einfälle in viel zu langwierigen Bewegungen, verliebte sich in sein eigenes Spiel.

Dieser Mix aus Improvisation und Leitthema verunsicherte die Zuhörer, zumal sich Stadtfeld in Anlehnung an die Chromatik des königlichen Themas in schier endlose romantisierende Gefilde verirrte, bei denen man wie bei einer langen Predigt das baldige Amen herbeigesehnt hatte.

Improvisationen

Nach Aussage Stadtfelds sollen die Improvisationen verbinden, modulieren, antizipieren und manchmal schlicht Ruhepunkte sein, um das Gehörte zu reflektieren und sich auf das Kommende vorzubereiten. Das anfangs improvisierte Vor- und Nachspiel zu Bachs Kanonischen Variationen ergänzte der Pianist als knappe, choralartig improvisierte Intermezzi und Überleitungen im neobarocken Stil in den Etüden aus op.10 und op. 25 von Frederic Chopin.

Hier erst setzte großer Klavierabend ein, resultierend aus ungemein lockerer, akrobatisch mühelos bewältigter Spieltechnik, die selbst bei stärkeren Ausbrüchen des romantischen Impetus keiner Bewegung Gewalt antat, vielmehr in einem bisweilen flüssigen Flüsterton die Musik pittoresk zum Erklingen brachte.

Subtile Charakterstücke, in Pastell gemalte Bilder taten sich auf, gereiht in eine Kette charakteristischer Miniaturen.

Ungeahnte Nebenstimmen

Stadtfeld ließ da und dort ungeahnte Nebenstimmen durch markante Töne aufleuchten, hörte der linken Hand zu und verlieh der gesamten Abfolge der Etüden ihr typisches Profil. Dieser Pianist ist ein von Grund auf seriöser Künstler ohne Extravaganzen.

Höchst konzentriert und in ruhiger Innenschau widmete er sich den Etüden, die er nicht zu Übungszwecken missbraucht hatte, da sie viel zu schwer und interpretatorisch viel zu anspruchsvoll sind. Stadtfeld entmaterialisierte sie hingegen durch eine federnde Geschmeidigkeit und pulsierende Luftigkeit.

Interpretatorisches Gewicht

In der Art und Weise wie dieser Künstler das Instrument zum Klingen und atmend zum Singen brachte, wie neben der Sanftheit seines Anschlags er auch mal eloquent robuster das Material durchdrang, hatte interpretatorisches Gewicht. Betörend ätherischer Klang blieb ebenso wenig aus wie das Meditativ-Versponnene, das jeglichem mechanischen Gehabe eine Absage erteilte.

Stadtfeld humanisierte die gnadenlos fordernde Etüdenmechanik, brachte Details zum Sprechen, die tiefsinniger und zerbrechlicher wirkten als die oft auf das Sportive reduzierte Musik.