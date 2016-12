Akrobatik und Menuett

"Breakin' Mozart" ist am Donnerstag, 8. Dezember, in der Heilbronner Harmonie zu erleben.

Breakin' Mozart wurde im Juni 2013 beim Mozartfest Würzburg mit größtem Erfolg von Christoph Hagel und der DDC uraufgeführt und von Februar bis Juni 2014 in fast hundert Aufführungen, ergänzt durch internationale Artistik, am Berliner Wintergarten Varieté gezeigt. Am Donnerstag, 8. Dezember, bringt "Breakin' Mozart" diese Kombination aus Klassik, Breakdance und Artistik um 20 Uhr auch auf die Bühne der Heilbronner Harmonie.

Der Opernregisseur Christoph Hagel und die DDC bringen mit "Breakin' Mozart" erstmals eine Show mit Mozart und Breakdance auf die Bühne. Die Tänzer stellen sich der Herausforderung Mozarts und verbinden ihre Kunst auf einzigartige Weise mit der Musik des Wunderkindes - inklusive Headspins, Windmills, Akrobatik, Breakdance und ... Menuett. Mozart erklingt im Original live am Klavier, interpretiert von Christoph Hagel, in Orchesterversionen und modernen Hip-Hop-Bearbeitungen. Wummernde Technobeats fehlen ebenso wenig wie Funky Mozart und Rocking Amadeus. Die berühmten Koloraturarien der Königin der Nacht aus der "Zauberflöte" erklingen live gesungen von der amerikanischen Sängerin Darlene Ann Dobisch zu einem Feuerwerk des Breakdance. Und die Bewegungskünstler der DDC erweisen sich nicht nur als brillante Tänzer, sondern auch als umwerfende Komiker. Dirigent und Opernregisseur Christoph Hagel studierte unter anderem bei Leonard Bernstein und Sergiu Celibidache und machte mit einem besonderen Gespür für ungewöhnliche Spielorte auf sich aufmerksam. So inszenierte er schon 1998 die Oper Don Giovanni mit Katharina Thalbach im Berliner E-Werk und 2008 Mozarts Zauberflöte im Berliner U-Bahnhof "Bundestag", was weltweites Medieninteresse erregte.

Die DDC - die "Dancefloor Destruction Crew" - ist Europameister, zweifacher Weltmeister und zählt zu den besten Breakdance-Gruppen in Deutschland. 2013 wurde die Dancefloor Destruction Crew mit dem Titel "European's Best Show" ausgezeichnet. Die Tänzerinnen und Tänzer sorgen seit einigen Jahren mit ihrem eigenen Breakdance- und Hip-Hop-Stil sowie ihren neuartigen Bühnenshows für Furore.