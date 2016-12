Abendglühen in der Sierra Nevada

Je düsterer das Winterwetter, desto mehr wächst die Sehnsucht nach Licht, Sonne und Wärme. Das dürfte früher nicht anders gewesen sein als heute. Nicht von ungefähr erschuf mancher Maler des 19. Jahrhunderts in lichtdurchfluteten Landschaftsgemälden den ewigen Sommer. Die Winterausstellung im Museum im Kulturspeicher lädt nun zu einer sommerlichen Wanderung von Würzburg über die Alpen nach Italien und Spanien ein. "Sehnsucht.Landschaft - Würzburg und die romantische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts" ist sie betitelt.

Einerseits geht es um fränkische Motive, andererseits um wandernde regionale Künstlergrößen jener Tage. Der Fokus liegt auf den vier Würzburgern Fritz Bamberger (1814 - 1873), August Christian Geist (1835 - 1868), Franz Leinecker (1825 - 1917) und Ferdinand Knab (1834 - 1902). Konzipiert ist die Ausstellung mit insgesamt 79 Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken als eine Reise, die in Würzburg mit verschiedenen Ansichten auf Stadt und Umgebung im 19. Jahrhundert beginnt. Sie führt weiter durch Franken in den Süden Richtung Berge und nimmt die Besucher schließlich über die Alpen mit nach Italien und Spanien.

Anders als in früheren Jahrhunderten richtete sich der Blick der Romantiker nicht auf Ideallandschaften, sondern auf den Ist-Zustand jener Tage. Dennoch inszenierten sie Ruinen und Landschaften im Idealzustand: Sie wählten den Standpunkt des Betrachters mit Bedacht, spielten mit dem perfekten Lichteinfall, setzten Menschen als kompositorisches Element ein. Dass Künstler die deutschen Landschaften entdeckten und nun wertschätzten, hing eng mit den politischen Ereignissen zusammen, denn durch die napoleonischen Befreiungskriege war ein deutscher Patriotismus entflammt.

Künstler unternahmen nun Wanderungen durch die heimischen Landschaften und hielten diese für die Nachwelt fest.

Als Aussichtspunkt auf die Stadt war in Würzburg der letzte Hieb beliebt - eine entsprechende Ansicht von Andreas Geist, Vater des Romantikers August Christian Geist, aus dem Jahr 1852 begrüßt die Ausstellungsbesucher. Franz Leineckers Ölgemälde lenkt wenige Schritte weiter den Blick auf das benachbarte Zell - inklusive hübsch drapierter Schafe.

Wanderungen durch Franken

In jenen Tagen entstanden auch die ersten Reiseführer wie die zehnbändige Reihe "Das malerische und romantische Deutschland". Zu Band drei, "Wanderungen durch Franken" (1840), steuerte Adrian Ludwig Richter (1803 - 1884) 30 Stahlstiche bei - unter anderem eine Zeichnung von Schwarzach am Main mit Blick auf das damals noch ruinöse Kloster.

1847 erschien dann die Publikation "Die Mainufer und ihre nächsten Umgebungen" von Ludwig Braunfels mit 54 Stahlstichen nach Originalzeichnungen von Fritz Bamberger. Einige, Würzburg, Bamberg und Bayreuth, Frankfurt und Mainz etwa, sind im Kulturspeicher im Original zu sehen - und am Bildschirm kann die Publikation digital durchblättert werden. Dabei handelt es sich übrigens nicht um das einzige digitale Ausstellungselement: Besucher werden auch aufgefordert, über Instagram Bilder ihrer persönlichen Sehnsuchtsorte zu teilen (#landschaftsehnsucht), um den interaktiven Bogen in die Gegenwart zu schlagen. Via Beamer werden die Fotografien in der Ausstellung an die Wand projiziert.

Zwar liegen im 19. Jahrhundert die Anfänge des modernen Tourismus. Allerdings konnte es sich bei weitem nicht jeder Bürger leisten, nach Italien, Spanien oder Griechenland zu reisen. Gemälde ermöglichten daher einen Blick in die Ferne - und dorthin bewegt sich nun auch der Besucher gemeinsam mit den Künstlern der Romantik: Fritz Bamberger malte etwa Ansichten vom Starnberger See, August Christian Geist monumentalstes Gemälde zeigt einen See im Hochgebirge. Franz Leinecker - sein Nachlass befindet sich im Martin-von-Wagner-Museum Würzburg - malte sich von Südtirol und dem Gardasee bis nach Neapel. Raum widmet die Ausstellung etwa auch Fritz Bambergers spanischen Sehnsuchtslandschaften mit Abendglühn in der Sierra Nevada, Stadtansichten oder dem Alubfera-See bei Valencia.

Zu den heute kaum mehr beachteten regionalen Künstlern der Romantik zählt der Würzburger Ferdinand Knab, der es seinerzeit immerhin bis zum Hofmaler von König Ludwig II. von Bayern schaffte. Biografietafeln verschaffen in der Ausstellung im Kulturspeicher Einblicke in die Künstlerleben.

Die Sonderausstellung "Sehnsucht.Landschaft - Würzburg und die romantische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts" im Museum im Kulturspeicher Würzburg ist bis einschließlich 2. April 2017 zu sehen. Öffentliche Führungen finden jeden Sonntag um 11.15 Uhr statt. Ein Kunstaperitif mit Kurator Dr. Nico Kirchberger ist am 5. Januar um 18 Uhr. Zudem gibt es ein museumspädagogisches Angebot mit Kreativtischen und Führungen.