Kraus: Höcke nicht mehr Teil der Lehrerschaft

Mannheim. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes (DL) Josef Kraus hat den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke als "nur einen von 800.000 Lehrern" in Deutschland bezeichnet. "Ich bin mir sicher, dass eine überwältigende Mehrheit aus der Lehrerschaft ihn nicht mehr als Kollegen sieht", sagte er dem "Mannheimer Morgen". Falls Höcke nach seiner Zeit als Politiker wieder zurück an eine Schule wolle, würde das den "Schulfrieden stören und durcheinander bringen".

Kraus stellte klar: "Die Jahre 1933 bis 1945 sind ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte und nicht nur irgendeine Fußnote." Umso wichtiger sei es, den Nationalsozialismus in der Schule zu behandeln - zumal viele Jugendliche ein "miserables historisches Wissen" hätten. Kraus sprach sich dafür aus, dass Schüler Gedenkstätten besuchen. "Klar kann man sich über das Holocaust-Mahnmal in Berlin architektonisch streiten. Aber nicht darüber, was die geschichtliche Bedeutung angeht." Höcke ist Lehrer für Geschichte und Sport und seit 2014 beurlaubt.

Höcke hatte am Dienstagabend mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken der Deutschen Empörung ausgelöst. Offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte Höcke auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative in Dresden: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Zudem verglich der AfD-Mann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker. SPD und Grüne kritisierten Höcke scharf. Die Fraktionsvorsitzenden der Linken werfen AfD-Politiker Björn Höcke Volksverhetzung vor. Sie würden deshalb gegen ihn Strafanzeige erstatten, kündigten Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch am Mittwoch in einer Mitteilung an. AfD-Vize Alexander Gauland hingegen hat den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke gegen Kritik an dessen Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal in Berlin in Schutz genommen. "Die Frage, ob man das mitten in die deutsche Hauptstadt stellen muss", sei vor der Errichtung des Mahnmals breit diskutiert worden, sagte Gauland. Dass Höcke diese Frage nun noch einmal aufgeworfen habe, tauge nicht zum Skandal.