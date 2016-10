Kompromiss für alle Generationen gesucht

Die weitere Akzeptanz des Rentensystems hängt von einer gerechten Weiterentwicklung ab. Die aktuellen Reformansätze von Sozialministerin Andrea Nahles zeigen in die richtige Richtung. Eine Analyse.

Wenn vom Jahr 2045 die Rede ist, klingt dies nach einem Science-fiction-Roman, soweit liegt es in der Zukunft. Doch in der Diskussion um die Zukunft der Altersvorsorge sind so langfristige Überlegungen eher die Regel denn die Ausnahme. Für die aktuelle Debatte gibt es einen einfachen Grund. In diesem Jahr steht die Bundesregierung in der Pflicht, eine neue Rentenprognose bis in die Mitte des Jahrhunderts vorzulegen. Das hat das Bundessozialministerium nun schon in Eckpunkten getan. Das Ergebnis signalisiert einen erheblichen Reformbedarf, damit die heutigen Enddreißiger auch noch mit einem erträglichen Alterseinkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung rechnen können.

Die Statistik lässt, je nach Sichtweise, hoffen oder bangen. Wenn sich am geltenden Recht nichts ändert, sinkt das Rentenniveau in den dreißiger Jahren und danach weiter stark ab auf nur noch 41,6 Prozent des Durchschnittseinkommens. Heute liegt es noch bei fast 48 Prozent. Gleichzeitig steigen die Beiträge für die arbeitende Generation wieder an. Heute zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen 18,7 Prozent des Bruttolohnes in die Rentenkasse ein. 2045 werden es ohne Reform 23,4 Prozent sein. Es gibt auch andere Berechnungen, die von einer stärkeren Beitragsanhebung ausgehen.

Aber für die Diskussion ist vor allem der Trend wichtig. Denn exakte Zahlen lassen sich aufgrund der vielen Unwägbarkeiten langfristiger Prognosen ohnehin nicht ermitteln. Hoffnung macht vor allem die Aussicht, dass das deutsche Rentensystem nicht nur zwei Weltkriege und eine Hyperinflation überstanden hat, sondern auch einer demografisch dramatischen Entwicklung mit immer mehr Alten und immer weniger Jungen grundsätzlich trotzen kann. Bange wird dem Betrachter bei der Frage, ob sich angesichts des sinkenden Rentenniveaus eine verbreitete Altersarmut noch verhindern lässt.

40 Milliarden zusätzlich

Denn das ist die große Herausforderung, vor der die Politik heute schon steht. Wie groß die Auswirkungen schon vergleichsweise kleiner Veränderungen am Rahmen der Prognose sind, zeigt eine alternative Rechnung des Sozialministeriums. Wird das heutige Rentenniveau beibehalten, steigt der Beitragssatz bis 2045 auf fast 27 Prozent des Lohnes an. Die Versicherten müssten jährlich 40 Milliarden Euro zusätzlich aufbringen. Es wundert wenig, dass die Bereitschaft dafür bei jungen Beschäftigten und erst recht bei den Arbeitgebern nicht sonderlich ausgeprägt ist. Auch volkswirtschaftlich ist eine derart hohe Abgabenlast bedenklich, zumal die jungen Arbeitnehmer bei der Gesundheitsversorgung auch noch viel tiefer in die Tasche greifen müssen als bisher, auch aufgrund der Alterung.

Bisher dreht sich die Diskussion um die drei wichtigsten Stellschrauben des Rentensystems. Die Politik kann das angestrebte Rentenniveau bestimmen, die Finanzierung über den Beitragssatz und über die Lebensarbeitszeit regeln. Arbeiten die Menschen länger, bezahlen sie mehr ein und bekommen eine kürzere Zeit etwas aus der Kasse heraus. Steigen die Beiträge, können auch höhere Renten bezahlt werden oder die Ruhegelder für mehr Rentner stabil gehalten werden. Sollen die Beiträge stabil bleiben, sinken bei einer wachsenden Zahl von Rentnern zwangsläufig die Einkünfte aus der gesetzlichen Rente.

Um einen Kompromiss bei diesen drei Komponenten der gesetzlichen Rente muss nun gerungen werden. Wird er gefunden, überlebt das Rentensystem auch diese Krise. Doch das ist nur der eine Teil der Herausforderung. Der zweite besteht in der Sicherung eines angemessenen Alterseinkommens weit jenseits der Armutsgrenze für alle Versicherten, die ihr Leben lang gearbeitet, Kinder aufgezogen, Eltern gepflegt haben oder unverschuldet schwere Krankheiten meistern müssen.