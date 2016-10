Kommunen wollen erneut klagen

Mainz. Nach dem Scheitern der Verfassungsbeschwerde vor einem Jahr klagen mehrere Kommunen in Rheinland-Pfalz erneut gegen den Finanzausgleich mit dem Land. Das seien die Städte Pirmasens, Kaiserslautern, die Kreise Südliche Weinstraße und Kaiserslautern sowie die Verbandsgemeinden Arzfeld (mit der Ortsgemeinde Lünebach) und Birkenfeld (mit Ellweiler und Kronweiler) und die Ortsgemeinde Neunkirchen, teilte der Gemeinde- und Städtebund gestern mit. Der SWR hatte zuvor darüber berichtet. Im Oktober 2015 hatte der Verfassungsgerichtshof die Klagen mehrerer Gemeinden gegen den Finanzausgleich zurückgewiesen. Das Gesetz musste nach einem Urteil des Verfassungsgerichts von 2012 bereits reformiert werden.

Die finanzielle Lage der Kreise, Städte und Gemeinden ist nach Ansicht der Landesregierung "weiterhin sehr angespannt", heißt es in einem Rundschreiben von Minister Roger Lewentz (SPD/Bild) vom Oktober an den Landtag zur kommunalen Haushaltswirtschaft. Dies sei der Fall, obwohl der Finanzierungssaldo im vergangenen Jahr erstmals seit 26 Jahren positiv gewesen sei. Die Kommunen nähmen zunehmend Kredite in Anspruch, um die Liquidität zu sichern - rund 6,5 Milliarden Euro bis Ende 2015. Die Verteilung sei ungleich: Sechs kreisfreie Städte und ein Kreis vereinigten etwas mehr als die Hälfte dieser Kredite auf sich. Die Schere gehe jedes Jahr weiter auseinander.

Die CDU-Landtagsopposition schloss sich der Forderung der klagenden Kreise, Städte und Gemeinden nach mehr Geld an. "Die Kommunen brauchen dringend eine verbesserte Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs", verlangte die Abgeordnete Anke Beilstein.

Das Land Rheinland-Pfalz hatte seinen Schuldenberg im ersten Halbjahr deutlich abgebaut, während die Verschuldung der Gemeinden und Kreise weiter stieg. Der Landesrechnungshof zeigte sich im Juni besorgt über die Finanzlage vor allem der Städte. Bei den Ausgaben der Kommunen von 12,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr bildeten Sozial- und Personalausgaben mit je 2,8 Milliarden Euro besonders große Posten. (Bild: dpa) lrs