Jazz in der Aula

Piano plus Saxofon plus Bass plus Schlagzeug ist Jazz. So lautet die "Gleichung", nach der die Hamburger Band "Bop Cats" musiziert. Sie spielt am Freitag, 18. November, um 20 Uhr bei Jazz in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums, wie immer von Stadt und Kunstkreis Lauda-Königshofen initiiert. [mehr]