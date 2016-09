„Kein großer Spielraum“

Die Steuereinnahmen sprudeln, die CDU will die Bürger ab 2017 entlasten, die Grünen denken dagegen über Steuererhöhungen nach.

Mannheim. Der Mannheimer Steuerwissenschaftler Christoph Spengel lehnt eine große Steuerreform ab, fordert aber Korrekturen im Tarifverlauf, um die mittleren Einkommensbezieher entlasten zu können.

Herr Spengel, die CDU verspricht den Bürgern eine Steuerentlastung für 2017, die Grünen denken dagegen eher über Steuererhöhungen nach. Was sagt der Experte dazu?

Christoph Spengel: Ich sehe im Moment keinen Spielraum für größere Steuerentlastungen.

Christoph Spengel Christoph Spengel wurde am 9. Februar 1964 in Heidelberg geboren. Nach seinem Abitur in Heidelberg studierte er von 1984 bis 1990 an der Universität Mannheim Betriebswirtschaftslehre. Seit 2006 ist Spengel Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre II an der Universität Mannheim. Er berät unter anderem die Europäische Kommission, das Bundesfinanzministerium und den Sachverständigenrat. was (Bild: Uni Mannheim)

Das sagen Ökonomen immer.

Spengel: Mag sein, aber die Einkommensteuer ist in Deutschland im Großen und Ganzen moderat. Mit einer Einschränkung: Die mittleren Einkommen haben in den vergangenen Jahren eindeutig verloren.

Das sind aber die Leistungsträger der Marktwirtschaft.

Spengel: Das stimmt. Der Grund ist einfach: Der Gesetzgeber hat den Progressionsverlauf bis zum Erreichen des Spitzensteuersatzes nicht angeglichen. Das heißt aber, dass jeder zusätzliche Euro überproportional besteuert wird.

Geht es wirklich nur um den sogenannten Mittelstandsbauch?

Spengel: Nein. Der Eingangssteuersatz, von dem an der Fiskus kassiert, ist mit 14 Prozent so niedrig wie nie. Allerdings erreicht der Arbeitnehmer relativ schnell einen Steuersatz von 25 bis 30 Prozent. Und der Spitzensteuersatz von 42 Prozent wird bereits bei einem zu versteuernden Einkommen von knapp 54 000 Euro fällig. Daran hat sich im vergangenen Jahrzehnt so gut wie nichts geändert. Man müsste deshalb den Tarif langsamer ansteigen lassen, dann würde der Spitzensteuersatz erst bei einem höheren Einkommen fällig.

Die Steuereinnahmen sprudeln so stark, dass der Staat keine neuen Schulden mehr aufnehmen muss. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass die Steuern in Deutschland insgesamt zu hoch sind?

Spengel: Nein. Natürlich nimmt der Staat viel ein. Die Haushaltslage ist aber vor allem deshalb so gut, weil die Zinsen so stark gesunken sind. Finanzminister Wolfgang Schäuble spart deshalb für den Schuldendienst viele Milliarden Euro im Jahr ein. Im Prinzip bekommt er das Geld umsonst. Wir haben deshalb eine Schönwetterlage, die sich wieder ändern kann. Steuersenkungen im großen Umfang würden sich dann besonders negativ auswirken. Wir sollten deshalb die Steuermehreinnahmen lieber für die Schuldentilgung verwenden.

Also: sparen, sparen, sparen!

Spengel: Ich will das Sparen nicht zum Fetisch machen. Es gibt zum Beispiel einen großen Stau bei den öffentlichen Investitionen, den Infrastrukturausgaben und der Bildung. In diesen Bereichen wäre das Geld bestimmt besser aufgehoben. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch keinen Grund, die Steuern jetzt massiv zu erhöhen.

Wie es Teile der Grünen wollen?

Spengel: Genau. Die Steuern sind im Hinblick auf die Verteilung der Einkommen und der Vermögen nicht ungerechter geworden.

Vielleicht, weil ihre Verteilung schon immer ungerecht war?

Spengel: Dieser Eindruck lässt sich empirisch nicht belegen. Innerhalb der OECD ist das jedenfalls nicht so. Da gibt es andere Regionen, auf die Ihre Beschreibung zutrifft.

Welche denn?

Spengel: Zum Beispiel die USA, Südamerika oder Mexiko. Dort sind die Vermögen extrem ungerecht verteilt. Und bei der Verteilung der Einkommen liegt Deutschland sogar noch unter dem Durchschnitt der OECD-Länder.

Dann lassen Sie uns mal über die Erbschaftsteuer reden. Pro Jahr werden über 200 Milliarden Euro vererbt. Die Erben müssen aber nur sechs Milliarden an Steuern abgeben. Ist das nicht ein Skandal?

Spengel: Natürlich kann der Staat die Steuereinnahmen anheben, wenn er das will. Ich sehe aber ein anderes Problem. Die Erbschaftsteuer ist in der gegenwärtigen Form ungerecht: Betriebsvermögen kann faktisch steuerfrei übertragen werden, bei anderen Vermögen beträgt die Steuer dagegen bis zu 50 Prozent. Das darf so nicht weitergehen.

Der Gesetzgeber muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja die gegenwärtige Regelung ohnehin ändern.

Spengel: Das ist richtig. Am besten wäre es, wenn es für das Betriebsvermögen gar keine Ausnahmen mehr geben würde. Für die anderen Vermögen müsste dagegen nach meiner Ansicht die Belastung durch niedrigere Steuersätze sinken.

Wollen Sie einen einheitlichen Steuersatz für alle Erbschaften?

Spengel: Das wäre jedenfalls eine vernünftige Regelung, die die Besteuerung vereinfachen und für mehr Gerechtigkeit sorgen würde.

An welchen Steuersatz denken Sie denn da?

Spengel: Das muss die Politik entscheiden. Ich fände einen Satz von rund zehn Prozent nicht schlecht. Aber ich lehne es ab, das Erbschaftsteueraufkommen zu erhöhen. Man müsste also im Gegenzug die Freibeträge ändern.

Es soll also bei den lächerlichen sechs Milliarden Euro bleiben?

Spengel: Ja. Wenn man bei der Erbschaftsteuer den Satz nach Abzug der Freibeträge einfach auf zehn Prozent festlegen würde, dann kämen einkommensstarke Unternehmer inklusive ihrer anderen Steuern schnell auf eine Gesamtbelastung von deutlich mehr als 50 Prozent. Da spielt auch die Psychologie eine Rolle, wenn der Staat ihnen mehr als die Hälfte wegnehmen würde.

In anderen Ländern ist die Steuerbelastung noch höher.

Spengel: Das stimmt. Jedes Land hat eine unterschiedliche Steuerkultur, deshalb sind die Schmerzgrenzen dann auch anders. Die Schriftstellerin Astrid Lindgren . . .

. . . die Erfinderin von Pippi Langstrumpf . . .

Spengel: . . . hat sich in Schweden mal darüber beschwert, dass sie durchaus bereit sei, Steuern zu zahlen. Aber mehr als 100 Prozent wären ihr ein bisschen zu viel. In Deutschland würde bei solchen Steuersätzen eine Revolution ausbrechen.