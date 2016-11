Kein Ende der Vogelgrippe in Sicht

Greifswald-Riems/Berlin. Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus - und mit einem schnellen Ende der Epidemie ist nicht zu rechnen. Der H5N8-Erreger sei vermutlich von Zugvögeln nach Europa getragen worden und der Vogelzug habe gerade erst begonnen, erklärte der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), Thomas Mettenleiter. Weitere Ausbrüche auf Geflügelhöfen seien jederzeit möglich. "Bei dem aktuell hohen Infektionsdruck durch Wildvögel von außen sind vereinzelte Einträge in Nutzgeflügelbestände nicht zu 100 Prozent zu verhindern."

In Kassel wurde vorsichtshalber die für dieses Wochenende geplante größte deutsche Vogelschau mit rund 1000 Züchtern und 14 000 Tieren abgesagt. Die Schweiz kündigte eine landesweite Stallpflicht für Geflügel ab heute an. Damit solle nach dem Auftauchen der hochansteckenden H5N8-Variante bei Wildvögeln am Bodensee und am Genfer See eine Übertragung auf Hausgeflügel flächendeckend verhindert werden, erklärte das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV).

In Deutschland wurde das Virus bisher vor allem im Süden und Norden bei verendeten Wildvögeln gefunden. Der Erreger sei vermutlich von Zugvögeln aus Russland eingeschleppt worden, sagte FLI-Präsident Mettenleiter. Demnach war das Virus im Sommer 2016 bei Wildvögeln in Zentralrussland, in Sibirien und der Mongolei nachgewiesen worden. Da der aktuell auftretende Erreger dem im Sommer gefundenen "sehr ähnele", könne man davon ausgehen, dass er über Wildvögel nach Westen gelangt sei.

Eilverordnung noch diese Woche

Beim winterlichen Vogelzug flüchten Hunderttausende Vögel vor der Kälte im Osten und Norden Europas. Ob damit in den kommenden Wochen mehr infizierte Wildvögel gefunden werden, müsse abgewartet werden, sagte Mettenleiter.

Abgesehen von Berlin haben alle Bundesländer für bestimmte Risikogebiete - vor allem entlang von Flüssen oder Seen - Stallpflicht angeordnet. Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will noch in dieser Woche eine Eilverordnung erlassen, die auch kleinere Betriebe zu Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet. Das teilte ein Ministeriumssprecher nach Beratungen einer Arbeitsgruppe von Bund und Ländern gestern in Berlin mit. Bisher gelten Vorgaben nur für Betriebe mit mehr als 1000 Tieren. Konkret geht es etwa darum, keine Unbefugten in die Ställe zu lassen, dass Tierhalter Schutzkleidung tragen sowie Hände und Stiefel waschen. dpa