Kalenderblatt 2017: 15. Januar

Was geschah am...

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Januar 2017:

2. Kalenderwoche

15. Tag des Jahres

Noch 350 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Anton, Arnold, Gabriel, Konrad, Micha

HISTORISCHE DATEN

2016 - Kämpfer einer Al-Kaida-nahen Terrormiliz überfallen das Luxushotel «Splendid» in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou. Sie töten 30 Menschen, darunter viele Ausländer. Burkinische und französische Soldaten befreien 156 Geiseln.

2015 - Überraschend hebt die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Koppelung des Franken an den Euro auf. Sie löst damit Turbulenzen an den Finanzmärkten aus.

2014 - Vertreter der Regierungen, des Europaparlaments und der EU-Kommission einigen sich auf eine neue Finanzmarktrichtlinie (MiFID II), die strengere Kontrollen von Preisspekulationen an Warenterminbörsen vorsieht.

2002 - Der Internet-Buchhändler Amazon weist im vierten Quartal 2001 erstmals seit Firmengründung 1994 einen Gewinn aus.

2002 - Der kleinste Airbus A318 absolviert vom Werksgelände Hamburg-Finkenwerder aus erfolgreich seinen Jungfernflug.

2000 - Eine an Lassa-Fieber erkrankte 23-jährige Studentin stirbt in einer Klinik in Würzburg. Es ist der erste bekannt gewordene Todesfall von Lassa-Fieber in Deutschland.

1983 - Nach 53 Jahren endet das schwedische Zündholzmonopol in Deutschland. Es war dem schwedischen Industriellen und Finanzier Ivar Kreuger 1930 als Gegenleistung für einen Staatskredit über 125 Millionen Dollar gewährt worden.

1919 - Nach dem gescheiterten Spartakusaufstand werden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin von Freikorpsoffizieren ermordet.

1759 - In London wird das British Museum eröffnet.

AUCH DAS NOCH

2010 - dpa meldet: Hacker haben auf eine riesige Werbeleinwand an einer Hauptverkehrsstraße in Moskau einen Pornofilm eingespielt. Daraufhin kam es auf der viel befahrenen Ringstraße zu einem Verkehrsstau. Der Sex-Clip war Augenzeugen zufolge etwa 20 Minuten lang auf einem Videoschirm zu sehen.

GEBURTSTAGE

1977 - Ronald Zehrfeld (40), deutscher Schauspieler («Barbara»)

1962 - Horst Lichter (55), deutscher Fernsehkoch

1957 - Mario Van Peebles (60), mexikanischer Schauspieler («Whitmans Rückkehr») und Regisseur

1947 - Michael Schanze (70), deutscher Showmaster und Schlagersänger

1867 - Eustachius Kugler, deutscher Mönch und Krankenpfleger, 2009 seliggesprochen, gest. 1946

TODESTAGE

2012 - Carlo Fruttero, italienischer Schriftsteller, schrieb 30 Jahre lang gemeinsam mit Franco Lucentini Kriminalromane, geb. 1926

2011 - Patrick Leclercq, deutscher Journalist, langjähriger Korrespondent der ARD für den Nahen Osten, geb. 1950