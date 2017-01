Kaffee gratis, Stunden kosten

Im Ziferblat ist das Ambiente wie das Wohnzimmer einer WG. Das neue Konzept kommt in Großbritannien gut an.

London. Unten an der Tür verrät nur ein kleines Klingelschild, dass sich in dem Gebäude das gesuchte Café Ziferblat versteckt. Kann es wirklich hier sein? Dann geht schon die Tür auf. Auf in den ersten Stock, wo sich, einmal die geschäftige Hauptstraße hier im Londoner Osten hinter sich gelassen, eine Gemütlichkeit offenbart, die an Wohngemeinschaften erinnert.

Wohnzimmer-Ambiente

Sobald der Besucher den warmen Raum betritt, beschleicht ihn das Gefühl, als komme er in das Wohnzimmer von Freunden. Bücher stehen keineswegs zur Dekoration in den Regalen, sondern wirken gelesen, ein Klavier lädt zum Spielen ein, und die abgewetzten Sofas und Sessel sowie die Teppiche und Lampenschirme verbreiten im angesagten Oma-Chic eine heimelige Atmosphäre. Dennoch: Es ist ein Café, nur eben anders. In der angrenzenden Küche gibt es Kuchen und Kekse, Kaffee und Tee, Obst und Müsli. Jeder kann, jeder soll sich bedienen. Denn im Ziferblat ist alles umsonst. Nur für eines müssen die Besucher bezahlen: Für die Zeit, die sie hier verbringen. Zwei Stunden - fünf Pfund. Drei Stunden - sechs Pfund. So lange man will - zwölf Pfund. Die Bezahlung nach Stunden (Pay-per-hour-Prinzip) kommt an in Großbritannien.

Das Prinzip des Londoner Konzepts Die Besucher des Cafés bezahlen nicht nach Ware, sondern nach Stunden, die sie in der Gastronomie verbringen. Das Ambiente ist gemütlich im Oma-Chic eingerichtet. Bücherregale und ein Klavier sind nicht nur Zierde - sie dürfen gern genutzt werden. Die Küche bietet dort Kaffee, Tee, Obst und Kekse. Zwei Stunden kosten fünf Pfund, drei Stunden sechs Pfund - ohne Zeitlimit: zwölf Pfund. Gründer wollten einen Ort des Verweilens schaffen, wo die Menschen aus dem schnellen Alltag ausbrechen können.

Neben dem Ziferblat in London existieren drei weitere Cafés auf der Insel, zwei in Liverpool sowie eines in Manchester. In der nordenglischen Stadt wird zudem demnächst eine zweite Zweigstelle öffnen. Doch Marketingmanager Ben Davies versucht, die gestandenen Begrifflichkeiten zu vermeiden. ,,Wir versuchen, weniger ein Café zu sein, sondern wollen vielmehr einen Gemeinschaftsraum anbieten", erklärt er das Konzept, das der Russe Ivan Meetin vor einigen Jahren in seiner Heimatstadt Moskau umsetzte und dann mit Erfolg ins Königreich sowie in andere russische sowie osteuropäische Städte exportierte. Das Ziferblat als Ort des Verweilens statt des schnellen Konsums sei die Antwort auf veränderte Lebens- und Arbeitsgewohnheiten.

"Der Trend geht dahin, dass wir immer globaler werden", so Davies. Dafür bräuchten die Menschen einen Raum in der Nähe, den sie flexibel nutzen könnten und der an den Einzelnen angepasst sei - "eben so, wie jeder will". Das Bild an diesem Nachmittag in dem Londoner Ableger im hippen Stadtviertel Shoreditch bestätigt Davies' Beschreibung. In einer Ecke sitzen zwei Freiberufler, einer aus der Medienbranche, die andere Designerin, vor ihren Laptops, drei Mütter treffen sich mit ihren Babys zum Plausch und Kaffee, ein Pärchen sitzt knutschend auf der Couch, an einem Tisch findet derweil ein Geschäftstreffen von selbstständigen Architekten statt. Außerdem verweisen Flyer auf hier veranstaltete Yoga-Kurse und Lesungen, Konzerte und Partys.

Gründer will auch nach Berlin

Dabei sei der Prozentsatz jener, die das Selbstbedienungskonzept ausnutzen und kurz einkehren, dafür aber überdurchschnittlich viel essen und trinken, "geringer als man erwarten würde". Warum also hat es das Ziferblat mit dem ungewöhnlichen Bezahlsystem noch nicht in Städte in Deutschland oder Frankreich geschafft? Laut Davies gebe es dafür keinen speziellen Grund. ,,Wir würden gern überall in Europa sein, wie beispielsweise in Berlin, Amsterdam und Paris." Doch: ,,Du willst gehen können, bevor du anfängst zu rennen." Übersetzt dürfte das bedeuten: Es dauert noch. Die Uhren ticken hier anders, auch wenn Zeit im Ziferblat tatsächlich Geld ist.