„Jeder führt den Wahlkampf für sich“

Berlin. Nach der Auftaktveranstaltung im Oktober treffen sich Bundestagsabgeordnete von SPD, Linken und Grünen immer wieder, um Gemeinsamkeiten für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis nach der Bundestagswahl 2017 auszuloten. Nach Einschätzung von SPD-Fraktionsvize Axel Schäfer (Bild), der die Gespräche mitorganisiert, gewinnt diese Option an Attraktivität.

Herr Schäfer, auf der Tagesordnung des jüngsten Treffens von SPD, Grünen und Linken stand die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Gibt es da überhaupt noch gravierende Unterschiede zwischen SPD, Linken und Grünen?

Axel Schäfer: Grundsätzlich ziehen hier alle drei Parteien an einem Strang. Aber es gibt auch noch Unterstränge. Zum Beispiel, wie hoch das Rentenniveau in Zukunft sein soll und wie es zu finanzieren ist. Die genauen Details bei solchen Fragen wird man aber wohl erst in Koalitionsverhandlungen klären können.

Ist Rot-Rot-Grün nach dem Rechtsruck der CDU auf ihrem jüngsten Parteitag wahrscheinlicher geworden?

Schäfer: Ich denke schon, dass sich die Chancen verbessert haben. Teile der Grünen, die mit der CDU koalieren wollen, sind jetzt ein Stück weit in der Realität angekommen. Die schwarz-grünen Blütenträume sind da sicher bei manchem ausgeträumt.

Rot-Rot-Grün ist nach Umfragen von einer Mehrheit weit entfernt.

Schäfer: Das ist der wunde Punkt. Aber dazu muss es eben auch inhaltlich eine größtmögliche Schnittmenge geben. Und die handelnden Personen müssen miteinander auskommen können und auskommen wollen. Deshalb reden wir miteinander und hören uns zu.

Die Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, hat Donald Trump gelobt und in der Flüchtlingsdebatte Töne angeschlagen, die man eher von der AfD kennt. Kann man mit so einer Linken überhaupt koalieren?

Schäfer: Frau Wagenknecht muss selbst verantworten, was sie sagt. Und die Linkspartei muss selbst verantworten, was sie macht. Jede Partei führt ihren Wahlkampf für sich. Bisher wollten viele Linke nicht regieren, weil sie die Verantwortung scheuten. Das hat sich geändert, auch weil es inzwischen mehrere rot-rote und rot-rot-grüne Koalitionen auf Landesebene gibt. Die Linke ist auf dem Weg, auch im Bund koalitionsfähig zu werden.

Rechnerisch haben SPD, Linke und Grüne im Bundestag eine Mehrheit. Warum wagen Sie keinen Putsch gegen Schwarz-Rot?

Schäfer: Man macht einen Vertrag, auch um sich zu vertragen. Die große Koalition ist für vier Jahr vereinbart. Und daran halten wir uns.