„Jeder Einzelne kann helfen“

Daniela Schadt in ihrer Rolle als First Lady (von links nach rechts): auf Augenhöhe mit Königin Silvia beim Staatsbesuch in Schweden und traditionell mit Knicks beim Zusammentreffen mit der Queen. Mit ihrem Lebensgefährten Joachim Gauck tanzt sie auf dem Bundespresseball. Und beim Besuch der Wedding-Schule in Berlin unterhält sie sich konzentriert mit den Schülerinnen Zorica (links im Bild) und Mamayero.

Während ihrer Nigeria-Reise im Februar besucht Daniela Schadt eine Werkstatt in Lagos. Hier können junge Frauen eine Ausbildung zur Automechanikerin absolvieren. Das Aufschrauben eines Motorblocks erweist sich dabei als Herausforderung.

Seit fast fünf Jahren ist Daniela Schadt die deutsche First Lady. Wie hat die Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck diese Zeit erlebt - und was hat sie nach Bellevue vor?

Frau Schadt, der Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche hat viele erschüttert. Was bedeutet er für Deutschland, das Land der Willkommenskultur?

Daniela Schadt: Wir trauern um die Toten dieses grausamen Anschlags und wir sorgen uns um die vielen - teilweise sehr schwer - verletzten Menschen. Dieses schlimme Attentat ist ein Schock für uns alle. Und wie andere zuvor richtet es sich auch gegen uns alle, denn vor allem richtet er sich gegen unsere Art, frei und friedlich und miteinander zu leben. Darauf haben viele Menschen in Deutschland in den letzten Tagen mit einer Art positiver Trotzreaktion geantwortet: mit Solidarität, mit Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Ihre Stimmen sind stärker als die der angstgeschürten Ressentiments. Dass wir zusammenhalten und uns nicht zu sehr schrecken lassen, das ist eine gute und richtige Reaktion.

Daniela Schadt Daniela Schadt (56) kommt aus dem hessischen Hanau und studiert in Frankfurt Germanistik, Politik und französische Literatur. Sie arbeitet Jahrzehnte als Journalistin, zuletzt als Ressortleiterin Innenpolitik bei der "Nürnberger Zeitung". Seit 2000 sind Schadt und Joachim Gauck ein Paar. Seit seiner Ernennung zum Bundespräsidenten 2012 wohnt sie mit ihm im Schloss Bellevue in Berlin. Zu ihren Aufgaben als First Lady zählt traditionell das Engagement als Schirmherrin für Unicef und das Müttergenesungswerk. Auch für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ist sie Schirmherrin. sbo

Eine Tragödie außerhalb Deutschlands treibt gerade viele um: Syrien. Mit welchen Gedanken schauen Sie als deutsche Unicef-Schirmherrin die Nachrichten?

Schadt: Es ist eine wirklich unermessliche Tragödie. Was die Menschen aus Ost-Aleppo durchmachen, ist so furchtbar, es bringt einen um den Schlaf. Insofern kann ich sogar nachvollziehen, dass Menschen sich zurückziehen, weil sie sagen, ich kann sie kaum ertragen, diese Nachrichten von all dem Unglück. Ich habe als Journalistin ja selbst jahrelang Nachrichten betreut und bin schon deshalb einiges gewohnt - aber selbst mir fällt es manchmal schwer, die Bilder und Berichte auszuhalten.

Was kann ich als Einzelner tun?

Schadt: Jeder Einzelne kann helfen - zum Beispiel, indem er Unicef unterstützt. Und das sage ich nicht nur, weil ich Unicef-Schirmherrin bin. Deren Arbeit ist unglaublich wichtig und reicht von der Versorgung mit Medikamenten, Winterkleidung, warmen Decken und Nahrungsmitteln bis zu Unterrichtsmaterialien für Kinder. Diese Hilfe kann Leben retten - in Syrien und vielen anderen Regionen der Welt. Sich nicht zurückzulehnen und zu resignieren, das zumindest sind wir den Menschen in Syrien schuldig.

Wie würden Sie in Anlehnung an Angela Merkels berühmten Satz zu den vielen Flüchtlingen in Deutschland die Frage beantworten: Schaffen wir das?

Schadt: Ich habe den Satz immer als Ermutigung verstanden, nie so, als sei das mit links zu schaffen. Vor uns liegt eine große Herausforderung, die wir aber bewältigen können, denn wir haben in der Bundesrepublik schon vieles geschafft.

Bei einem Besuch des Bundespräsidenten im sächsischen Sebnitz im Sommer war die Stimmung geladen, einige Leute haben "Volksverräter" gerufen. Was sagen Sie dazu?

Schadt: Schön war das zwar nicht. Akut gefährdet gefühlt haben wir uns aber auch nicht. Was mir eher Sorge macht, ist, dass es offenbar einen neuen Grad von Aggressivität gibt, die sich - befördert durch das Internet - weiter selbst verstärkt.

Ist in unserer Gesellschaft zu viel Galle?

Schadt: Jedenfalls muss man den Eindruck gewinnen, dass Hemmschwellen sinken, dass etliche Menschen im Schutz der Anonymität ungehemmt andere beschimpfen, ihrer Wut auf alles Mögliche freien Lauf lassen, völlig egal, was sie damit anrichten. Der digitale Zorn richtet sich ja nicht nur gegen Politiker - Mobbing gibt es in allen Bereichen. Jemand kommt morgens aus der Dusche, schreibt eine Hassmail und fühlt sich dann angeblich besser. Das ist mir fremd, und ich akzeptiere es auch nicht.

Lesen Sie Kommentarspalten im Internet?

Schadt: Ich mache das ab und zu, aber nicht oft. Nach einer halben Stunde stößt es einen nur noch ab.

Vor fünf Jahren sind Sie als Journalistin First Lady geworden, sind Sie auch Diplomatin geworden?