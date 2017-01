Ist das NPD-Verbotsverfahren richtig?

Pro

Es ist an der Zeit, dass die NPD, dieses Auffangbecken für Ewiggestrige, die Ausländerhass predigen und Nazi-Parolen skandieren, endlich verboten wird. Dass eine Partei, die in ihrem Programm ganz klar rassistisch, demokratiefeindlich und antikapitalistisch gesinnt ist, über Jahre hinweg Millionen an Steuergeldern kassiert hat, ist unerträglich. Wer sich nicht an die rechtsstaatlichen Prinzipien unserer freiheitlich-demokratischen Verfassung hält und ihre grundlegenden Werte von Gleichheit und Toleranz mit Füßen tritt, muss damit rechnen, aus dem Spiel geworfen zu werden.

Ein Verbot wäre aber auch eine Warnung für all jene, die glauben, sie könnten unter dem Deckmantel von Pegida, AfD und anonymer Falschmeldungen in sozialen Netzwerken ihre rechtspopulistischen Halbwahrheiten verbreiten. Die etablierten Parteien haben dem zum Teil selber den Nährboden bereitet: durch Bürgerferne, Ignoranz und realitätsfremde Beschlüsse. Vielfach steckt dahinter einfach nur Unbehagen und ein Protest des So-kann-es-nicht-Weitergehen. Auf keinen Fall darf das NPD-Verbot eine Alibiaktion werden. Wer einen Rechtsruck verhindern will, muss - im Großen wie im Kleinen - die Lücke zwischen Politikgestaltung und dem Realitätsempfinden der Bürger schließen. (Dirk Jansch)

Kontra

Ein Verbotsverfahren gegen die NPD ist aus mehreren Gründen falsch.

Die Zahl der NPD-Mitglieder hat sich in den vergangenen Jahren - entgegen den Prognosen - verkleinert und liegt aktuell nach übereinstimmenden Verfassungsschutzdaten deutschlandweit bei etwa 5200: vorhergesagt wurde ein Wachstum auf mindestens 10 000 Mitglieder.

Die NPD spielt momentan politisch keine Rolle, ist aus allen Landtagen gewählt und dümpelt selbst im so anfälligen Osten der Republik zurzeit vor sich hin.

Unsere Verfassung und Rechtsordnung - stabil, kräftig, beweglich, gewachsen, gewappnet - braucht dieses Verfahren nicht, weil keine Gefahr im Verzug ist.

Mit dem Verfahren begibt sich der Rechtsstaat in die Gefahr eines Ansehensverlustes. Nämlich, dass bei einem Scheitern des Verbots der NPD ein amtliches Gütesiegel "Von Deutschlands höchstem Verfassungsgericht zugelassen" verpasst würde.

Eine Demokratie muss wachsam und wehrhaft gegen die sein, die sie abschaffen wollen. Doch dafür hat die NPD aktuell weder Kraft noch Mitgliederzahl, Struktur oder Geld. Anders gesagt: Warum verkämpfen wir uns an einer Stelle, an der nur die Rechtsextremen gewinnen können?

(Dirk Lübke)